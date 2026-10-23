Con homenaje a Juan Gabriel, inicia la 19 edición del Festival Internacional Santa Lucía en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Los temas del ‘Divo de Juárez’ que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones enmarcaron el arranque de la edición 19 Festival Internacional Santa Lucía este jueves. Más de 30 mil personas, de acuerdo con la cifra oficial, se congregaron en la Explanada de los Héroes para revivir las canciones del cantautor mexicano en el homenaje denominado “Querido Juanga: Homenaje al divo” que conmemora una década del fallecimiento de Juan Gabriel. Acompañados por el Mariachi Gama 1000 y la Súper Orquesta de la Escuela Superior de Música y Danza, dirigida por el maestro Abdiel Vázquez, Aída Cuevas, Majo Aguilar y Paco de María revivieron las canciones del artista.

Tras el mensaje de inauguración a cargo de Victoria Kühne y el gobernador del estado, Samuel García, el primero en salir a escena fue Paco de María quien regaló a la audiencia la interpretación de temas como “Abrázame mu fuerte” y “Te lo pido por favor”. La producción estuvo compuesta por un gran escenario y tres pantallas a través de las cuales el público siguió los movimientos de los artistas en escena, pero también se proyectaron imágenes del compositor de “Querida”. Enfundada en un vestido blanco que hacía lucir su esbelta figura, Majo Aguilar se posesionó del escenario para entonar “Se me olvido otra vez”, “No Vale la pena” y “Costumbres”. A 10 años de su fallecimiento, el Divo de Juárez sigue presente en el gusto musical de jóvenes, adultos y hasta niños que conformaron el público y corearon sus canciones. Como se trató de un espectáculo al aire libre los que no alcanzaron silla se sentaron en las escalinatas de la Explanada y los que no, se mantuvieron de pie coreando y bailando cada una de las canciones del repertorio.

“Debo hacerlo” unió a todos en una sola voz al igual que “Te Sigo Amando”. Para ese momento, Aída Cuevas ya estaba en el escenario y compartió su emoción por formar parte del homenaje a Juan Gabriel a quien contó conoció a inicios de los ochenta. Mencionó que no solo tuvo la oportunidad de conocerlo sino también que le hiciera un disco de 10 temas inéditos y la invitará a cantar a su lado en una serie de presentaciones. Hasta presentó un video de ese tiempo. “Por qué me haces llorar” otra de las populares canciones del artista también se apropió del ánimo de la concurrencia.

La velada que marcó el arranque del FISL 2026 demostró que el talento no tiene fecha de caducidad y que Juan Gabriel está más vivo que nunca a través de su música. La nostalgia y también la emoción por recordar a uno de los grandes cantautores de México fue solo el inicio del evento que contempla más de 50 actividades de distintas disciplinas. Antes de despedirse, los cantantes no podía dejar de lado “Amor eterno” uno de los grandes éxitos de Juan Gabriel que unió a todos en un solo y monumental coro que retumbó en el corazón del centro de Monterrey.