Brewers vencen 3-2 a Rays en Serie Mundial 2026: revisión de doble play provoca dramático final en Milwaukee

Los Brewers de Milwaukee sobrevivieron a una novena entrada y vencieron 3-2 a los Rays de Tampa Bay en el Juego 1 de la Serie Mundial 2026. Una revisión arbitral solicitada por Kevin Cash, mánager de los visitantes, anuló un doble play que parecía terminar el encuentro y mantuvo con vida a Tampa Bay, pero Trevor Megill consiguió el último out para desatar la celebración en Milwaukee. Con Milwaukee arriba 3-1 en el noveno episodio, Megill retiró a Yandy Díaz con rodado a tercera, antes de permitir sencillos del mexicano Jonathan Aranda y Chandler Simpson.

Jorge Mateo entró como corredor emergente por Aranda. Luego, Mateo y Simpson ejecutaron doble robo: el primero a tercera y el segundo a segunda. Junior Caminero recibió pasaporte para llenar las bases. Liam Hicks conectó entonces un rodado fuerte a segunda. Brice Turang inició una jugada que pasó por el parador en corto Cooper Pratt y terminó en la inicial con Jake Bauers. Se marcó doble matanza y el estadio festejó; sin embargo, Cash desafió la decisión en la segunda base y la revisión determinó que el corredor llegó a salvo. Cash también pidió revisar el out en primera, pero los árbitros mantuvieron esa decisión tras consultar las imágenes. La corrección permitió contar la carrera de Mateo y dejó el marcador 3-2, con Simpson en tercera y Caminero en segunda. Tampa Bay tenía el empate y la remontada en posición de anotar, pero Megill recuperó el control y ponchó tirándole a Jonny DeLuca para asegurar el triunfo.

Antes de aquel desenlace, los Cerveceros habían tomado ventaja desde la primera entrada ante el abridor Nick Martínez. Jackson Chourio abrió la ofensiva con sencillo y Christian Yelich lo remolcó con un triple al jardín central. William Contreras siguió con imparable productor al izquierdo y colocó el 2-0 en la pizarra. Los Rays respondieron en el cuarto capítulo. Aranda negoció base por bolas y Junior Caminero pegó doblete que dejó corredores en segunda y tercera. Hicks produjo con un rodado a primera, suficiente para que el mexicano cruzara el plato y redujera la diferencia a 2-1. La carrera que terminó separando a ambos clubes llegó en la séptima baja. Con Cooper Pratt en circulación, Chourio respondió con sencillo al derecho que impulsó el 3-1. Esa anotación dio margen al bullpen de Milwaukee y adquirió mayor valor cuando Tampa Bay amenazó con darle la vuelta al encuentro. En la lomita, Jacob Misiorowski trabajó cinco entradas, permitió cuatro imparables y una carrera, concedió un pasaporte y recetó tres ponches para apuntarse la victoria. Además, alcanzó las 103.5 millas por hora con su recta, récord de velocidad en la Serie Mundial. Martínez cargó con el revés tras admitir dos anotaciones en cinco innings. Aranda fue el bateador más destacado de Tampa Bay: conectó tres imparables en tres turnos oficiales, negoció una base por bolas y anotó la primera carrera de su equipo.

Sin embargo, los Rays dejaron escapar su oportunidad más peligrosa de la noche cuando el bate de DeLuca no pudo responder ante Megill. Con el triunfo, Milwaukee tomó ventaja de 1-0 en una final que coronará por primera vez a una de estas franquicias. El segundo enfrentamiento se disputará este sábado en Milwaukee, donde buscarán ampliar su ventaja antes de que la serie se traslade a Tampa Bay.