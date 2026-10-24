Cuidado con apps montadeudas; ¿en cuáles no debes pedir dinero?

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    Cuidado con apps montadeudas; ¿en cuáles no debes pedir dinero?
    De ese total, 93 seguían activas en Google Play, 14 se distribuían mediante archivos APK y 4 aparecían en ambas modalidades. CUARTOSCURO

Esta lista reúne aplicaciones con reportes por presuntas prácticas de cobranza abusiva

Las aplicaciones que prometen préstamos rápidos pueden parecer la mejor solución cuando necesitas dinero para cubrir un imprevisto. Sin embargo, algunas esconden prácticas de acoso, intereses poco claros y amenazas para que pagues.

Para alertar a usuarios, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha publicado una lista de las apps montadeudas de las que debes alejarte.

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Aquí te decimos cuáles son. Esta lista reúne aplicaciones con reportes por presuntas prácticas de cobranza abusiva.

En agosto, la organización identificó 399 dentro del periodo de 2021 al acumulado de 2026.

De ese total, 93 seguían activas en Google Play, 14 se distribuían mediante archivos APK y 4 aparecían en ambas modalidades.Y las de mayor frecuencia de reportes fueron:

Prestamax con el 11%

CashMax con el 6%

Conficreo Loan con el 6%

We Finanzas–Crédito Rápido con el 6%

Efectivo Hoy con el 5%

Feliz Loan con el 5%

Es importante mencionar que, al mes de octubre, puede ser que esos porcentajes hayan cambiado.

Por eso, para conocer actualizaciones, te recomendamos mantenerte informado en los canales oficiales del Consejo Ciudadano.

Una señal de alerta es que la app prometa préstamos inmediatos, sin requisitos y con aprobación garantizada.

Y es que normalmente se aprovechan de la emergencia económica de las personas para que acepten sin leer las condiciones del servicio.

Otra advertencia aparece cuando la aplicación solicita permisos innecesarios, como el acceso a los contactos, fotografías o archivos.

Dicha información puede utilizarse para hostigar a quien solicitó el préstamo o presionar a sus familiares y conocidos.

También presta atención si exige un depósito anticipado para liberar el crédito o no explica de manera clara sus condiciones.

Y finalmente, verifica si la institución que está detrás de la app se encuentra registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Si descargaste una aplicación sospechosa, revisa los permisos que tiene en tu celular y retira aquellos que no sean necesarios.Si todavía no solicitaste el préstamo, evita compartir información personal o bancaria y desinstálala al momento de no poder verificar su legitimidad.

Si ya recibiste dinero y te hostigan, conserva el contrato, los comprobantes de pago, las conversaciones y capturas de pantalla. No compartas más datos ni realices pagos a base de chantajes.

Si detectas movimientos bancarios inusuales, contacta a tu institución financiera de inmediato.

Para protegerte, solicita orientación al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a través del número 55 5533 5533, disponible las 24 horas.

O bien, levanta una denuncia ante la Policía Cibernética de la Guardia Nacional, al teléfono 088.Antes de instalar aplicaciones de préstamos, comprueba su reputación y protégete de posibles fraudes.

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