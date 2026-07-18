Disminuye la violencia en contra de los periodistas baja en el primer semestre, pero deja 39 asesinados

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    Disminuye la violencia en contra de los periodistas baja en el primer semestre, pero deja 39 asesinados
    Colectivos instalaron un antimonumento como homenaje a las y los colegas periodistas que han sido asesinados, lo anterior fue en la llamada esquina de la Información en Bucareli y Paseo de la Reforma. Cuartoscuro/Alberto Roa

México volvió a encabezar la lista de países más letales para la prensa, con cinco víctimas

GINEBRA- Un total de 39 periodistas fueron asesinados en el mundo durante el primer semestre de 2026, un 54 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según informó este jueves la organización Press Emblem Campaign (PEC).

La gran mayoría de esos crímenes se mantienen impunes y Medio Oriente continúa siendo la región más peligrosa para ejercer el periodismo, seguida de Latinoamérica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/aumenta-136-la-cifra-de-periodistas-asesinados-desde-2000-BCVG3389844

La organización indicó que 19 de las 39 muertes se registraron en Oriente Medio, donde nueve periodistas fallecieron en Líbano durante operaciones militares israelíes y otros siete en Gaza, mientras que Siria, Irán y Yemen registraron un caso cada uno.

El presidente de la PEC, Blaise Lempen, denunció que el Ejército israelí volvió a ser responsable de un elevado número de muertes de periodistas, especialmente en territorio libanés.

La entidad que trabaja por la protección de los periodistas indicó que desde el inicio de la guerra de Gaza, el 7 de octubre de 2023, ha documentado 228 periodistas palestinos muertos, de ellos siete en lo que va de 2026.

Al respecto, señaló que la eventual afiliación de algunos de ellos a Hamás no justifica su muerte si no participaron directamente en los combates.

Latinoamérica fue la segunda región más peligrosa, con 12 periodistas asesinados, y México volvió a encabezar la lista de países más letales para la prensa, con cinco víctimas.

Colombia, Haití y Venezuela registraron dos asesinatos cada uno y Guatemala uno.

En Asia murieron seis periodistas, tres de ellos en Filipinas, mientras que Bangladesh, India y Pakistán contabilizaron una víctima cada uno.

África registró dos asesinatos, en Somalia y Uganda, mientras que Europa no contabilizó ninguno, pese a la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Aunque destacó que esta reducción supone la primera mejora tras tres años consecutivos de cifras récord, la PEC advirtió de que “39 asesinatos siguen siendo demasiados” y lamentó que no haya avances en la lucha contra la impunidad.

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