Fallece la actriz Brenda Fricker, la ‘señora de las palomas’ en ‘Mi pobre angelito’, a los 81 años

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    Fallece la actriz Brenda Fricker, la ‘señora de las palomas’ en ‘Mi pobre angelito’, a los 81 años
    La actriz irlandesa, ganadora del Oscar y recordada por su papel de la “señora de las palomas” en ‘Mi pobre angelito 2’, dejó un importante legado en el cine.

La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora del Premio Oscar y reconocida mundialmente por interpretar a la entrañable “señora de las palomas” en Mi pobre angelito 2, falleció a los 81 años

El mundo del cine está de luto tras el fallecimiento de Brenda Fricker, actriz irlandesa que conquistó al público con personajes memorables tanto en el cine como en la televisión. Tenía 81 años y su muerte fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien expresó que “el mundo se siente un poco más vacío sin ella”. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas específicas de su fallecimiento.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Fricker construyó una trayectoria caracterizada por interpretaciones sensibles y profundas. Aunque para millones de espectadores siempre será recordada como la “señora de las palomas” de Mi pobre angelito 2, su legado artístico va mucho más allá de aquel entrañable personaje.

Nacida el 17 de febrero de 1945 en Dublín, Irlanda, Brenda Fricker inició su vida profesional lejos de los escenarios. Antes de dedicarse por completo a la actuación, trabajó como periodista en The Irish Times, experiencia que abandonó después de descubrir su verdadera pasión durante una visita a un set de filmación cuando apenas tenía 19 años.

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DE LA TELEVISIÓN BRITÁNICA A LOS GRANDES ESCENARIOS

Los primeros años de su carrera estuvieron marcados por pequeñas participaciones en series de televisión durante la década de los sesenta. Poco a poco comenzó a abrirse camino en la industria cinematográfica británica hasta consolidarse como una actriz respetada por directores y productores.

Uno de sus primeros papeles de gran relevancia llegó en 1986, cuando dio vida a la enfermera Megan Roach en la serie médica Casualty, considerada una de las producciones televisivas más longevas y exitosas del Reino Unido. Su interpretación a lo largo de 65 episodios fortaleció su reconocimiento dentro de la televisión británica.

Ese trabajo le permitió demostrar su versatilidad y preparar el camino hacia el proyecto que transformaría por completo su carrera y la colocaría entre las intérpretes más importantes del cine europeo.

LA PRIMERA ACTRIZ IRLANDESA EN GANAR UN OSCAR

El gran punto de inflexión llegó en 1989 con la película Mi pie izquierdo (My Left Foot), dirigida por Jim Sheridan y protagonizada por Daniel Day-Lewis, quien interpretó al escritor y pintor irlandés Christy Brown.

Brenda Fricker dio vida a Bridget Fagan Brown, la madre del artista, un personaje que reflejaba fortaleza, sacrificio y amor incondicional en medio de la pobreza. Su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica y le valió el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Con esa estatuilla escribió una página histórica para su país al convertirse en la primera actriz irlandesa en recibir un Premio de la Academia. Aquella actuación también marcó el inicio de una estrecha colaboración con Jim Sheridan, con quien volvería a trabajar en The Field un año después.

LA “SEÑORA DE LAS PALOMAS” QUE CONMOVIÓ A MILLONES

Aunque el Oscar consolidó su prestigio, para una generación de espectadores el rostro de Brenda Fricker quedó ligado para siempre a Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, estrenada en 1992.

En la película interpretó a la solitaria “señora de las palomas”, una mujer que vive rodeada de aves en Central Park y que establece una inesperada amistad con Kevin McCallister, personaje interpretado por Macaulay Culkin.

Una de las escenas más recordadas ocurre cuando ambos conversan sobre la soledad y el miedo al rechazo. “Las personas pasan y me ven, pero tratan de ignorarme. No quisieran que fuera parte de la ciudad”, dice su personaje, mientras Kevin reconoce sentirse como “la oveja negra” de su familia. Ese diálogo se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la cinta y permanece en la memoria de millones de fanáticos.

UN LEGADO QUE TRASCIENDE GENERACIONES

Más allá de los premios y del reconocimiento internacional, Brenda Fricker dejó una huella por la sensibilidad con la que construyó cada uno de sus personajes. Su capacidad para transmitir humanidad convirtió a muchas de sus interpretaciones en referentes del cine contemporáneo.

Su carrera demuestra que el éxito puede llegar desde caminos inesperados, pasando del periodismo a convertirse en una de las actrices más reconocidas de Irlanda y en un rostro inolvidable para varias generaciones de cinéfilos.

Su legado permanece en películas que continúan siendo vistas alrededor del mundo, donde su talento sigue encontrando nuevos espectadores que descubren la fuerza y autenticidad de una intérprete que hizo historia dentro de la industria cinematográfica.

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DATOS CURIOSOS

· Brenda Fricker fue la primera actriz nacida en Irlanda en ganar un Premio Oscar.

· Antes de dedicarse al cine, trabajó como periodista en el diario The Irish Times.

· Su personaje de la “señora de las palomas” no aparece en la película original de Mi pobre angelito, sino exclusivamente en la segunda entrega ambientada en Nueva York.

· La escena entre Kevin y la mujer de las palomas es considerada por muchos seguidores como uno de los momentos más emotivos de toda la saga.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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