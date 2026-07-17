$!Así operaba la red de huachicol fiscal por la que fue detenido el exgobernador Ernesto Ruffo Appel

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles mediante un esquema de importación irregular de gasolina y diésel desde Estados Unidos. De acuerdo con la información presentada por la FGR, la organización es investigada por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, y habría causado un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos a la hacienda pública entre enero y julio de 2025.

La investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, identifica esta estructura como la red de contrabando de combustible de mayor dimensión detectada hasta el momento. En el operativo realizado el jueves 16 de julio también fue detenido en Ensenada, Baja California, Ricardo Thompson Navarro, identificado como hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez.

LA RED UTILIZABA DECLARACIONES FALSAS PARA IMPORTAR COMBUSTIBLE Según la Fiscalía, el esquema comenzaba con la importación de gasolina y diésel provenientes de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos. Las investigaciones señalan que los responsables presentaban declaraciones aduaneras con información falsa o incompleta, reportando únicamente alrededor del 10 por ciento de la capacidad real de los carros tanque ferroviarios. De acuerdo con las indagatorias, mientras en los documentos se declaraban aproximadamente 10 mil litros, en realidad cada unidad transportaba hasta 110 mil litros de combustible. Además de reducir el volumen declarado, la organización registraba productos distintos a los que realmente eran transportados, con el propósito de disminuir el pago de impuestos correspondientes a la importación. INVESTIGACIÓN SEÑALA PARTICIPACIÓN DE AGENTES ADUANALES La FGR indicó que el ingreso del combustible se realizaba sin que fueran efectuadas las revisiones aduaneras correspondientes. Las autoridades sostienen que esto fue posible debido a la presunta participación de agentes aduanales y personal autorizado que formaban parte de la estructura investigada. Entre las funciones que desempeñaban, de acuerdo con la Fiscalía, se encontraban la gestión de trámites con información alterada, la omisión de inspecciones y el acompañamiento de los procedimientos administrativos necesarios para permitir el ingreso del combustible al país. La dependencia informó que diversos agentes aduanales y personal de agencias aduanales figuran entre los 25 objetivos prioritarios de la investigación y forman parte de las más de 400 personas que han sido procesadas por su presunta relación con estas redes de contrabando.

FERROCARRILES Y ESPUELAS FERROVIARIAS ERAN PARTE DE LA LOGÍSTICA Una vez que el combustible ingresaba a territorio nacional, era transportado mediante ferrocarril hasta puntos de descarga conocidos como espuelas ferroviarias, es decir, vías de conexión utilizadas para la transferencia de mercancías. La Fiscalía señaló que estas instalaciones operaban sin los permisos correspondientes de la autoridad reguladora en materia energética. Posteriormente, el combustible era descargado y transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a diversas empresas encargadas de su distribución. De acuerdo con la investigación, el hidrocarburo era comercializado principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

ADUANAS DE TAMAULIPAS FUERON IDENTIFICADAS COMO PUNTOS CLAVE Las investigaciones identificaron cuatro aduanas de Tamaulipas como los principales puntos de ingreso del combustible: - Nuevo Laredo. - Ciudad Camargo. - Matamoros. - Reynosa. La FGR informó que entre enero y julio de 2025 fueron detectadas 4 mil 238 operaciones de importación realizadas a través de estos cruces fronterizos. Según las autoridades, el uso de estas aduanas permitió generar un daño estimado superior a 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.

RED OPERABA EN DIVERSOS ESTADOS DEL PAÍS La investigación señala que la estructura tenía presencia en distintos puntos de México. Los centros de distribución del combustible se ubicaban principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, mientras que las operaciones de aseguramiento e investigación alcanzaron entidades como: - Baja California. - Nuevo León. - Hidalgo. - Querétaro. - Tabasco. - Veracruz. - Ciudad de México. - San Luis Potosí. - Tamaulipas. Asimismo, se localizaron centros de operación y carros tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.

INVESTIGACIÓN IDENTIFICA AL MENOS 17 EMPRESAS UTILIZADAS PARA LA DISTRIBUCIÓN La Fiscalía informó que la organización utilizó una estructura empresarial integrada por compañías dedicadas formalmente a actividades relacionadas con la importación de productos derivados del petróleo, servicios ferroviarios, logística y comercialización. Entre ellas se identificaron 17 empresas propietarias de las pipas y tractocamiones utilizados para trasladar el combustible descargado de los trenes hacia los estados donde era distribuido. También fueron identificadas agencias aduanales y empresas encargadas de la operación ferroviaria y de la comercialización final del hidrocarburo. ERNESTO RUFFO ES SEÑALADO COMO FUNDADOR DE LA EMPRESA ORIGEN De acuerdo con la Fiscalía, la participación de Ernesto “N”, identificado como exgobernador de Baja California, se relaciona con la creación de la empresa que dio origen a la estructura investigada. La dependencia señaló que dicha compañía estaba vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, infraestructura que habría servido para apoyar la logística relacionada con la importación y manejo de combustibles. Por estos hechos fue identificado como uno de los 25 objetivos prioritarios de la investigación y posteriormente fue detenido en Ensenada por elementos del Gabinete de Seguridad.

INVESTIGACIÓN DETECTÓ ESQUEMA DE TRIANGULACIÓN FINANCIERA Además del contrabando de hidrocarburos, la Fiscalía documentó una estructura financiera diseñada para ocultar el origen y destino de los recursos obtenidos. Las investigaciones identificaron una empresa central encargada de canalizar los ingresos derivados de las operaciones ilícitas hacia compañías ubicadas en el extranjero mediante transferencias internacionales. Como parte de este esquema fueron detectadas alrededor de 80 cuentas bancarias nacionales que operaban como “cuentas puente”, recibiendo recursos y transfiriéndolos casi de inmediato para dificultar el rastreo del dinero.

MOVIMIENTOS FINANCIEROS SUPERARON LOS 30 MIL MILLONES DE PESOS El análisis financiero realizado por la FGR detectó movimientos superiores a 30 mil 75 millones de pesos en las cuentas relacionadas con la investigación. Asimismo, las autoridades identificaron operaciones de cambio de divisas por más de mil 386 millones de pesos, utilizadas para facilitar la transferencia internacional de recursos. La Fiscalía indicó que el análisis incluyó el seguimiento de transferencias internacionales, relaciones corporativas y operaciones financieras realizadas en diversas jurisdicciones con el propósito de reconstruir el flujo del dinero y vincularlo con la logística utilizada para el contrabando de combustibles. De acuerdo con la información oficial, las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de los presuntos integrantes de la organización y el alcance de las operaciones financieras y logísticas relacionadas con este esquema de contrabando de hidrocarburos.