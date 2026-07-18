Justicia para Dafne: Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de menor en campamento militarizado

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    Justicia para Dafne: Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de menor en campamento militarizado
    Familia de Dafne exige justicia tras su muerte en un campamento militarizado en Tamaulipas. Vanguardia

La Fiscalía de Tamaulipas investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de la adolescente de 13 años ocurrida en un campamento militarizado. Otros ex-alumnos han levantado la voz y denunciado más abusos

La muerte de una menor en un centro de formación castrense en Tamaulipas ha pasado de ser una tragedia aislada a una investigación por feminicidio.

Este lamentable hecho ha provocado indignación en todo México, lo que ha provocado que tras las denuncias de abuso las autoridades estén bajo presión.

¿Qué ocurrió en el campamento militarizado?

Lo que debía ser un entorno de disciplina y formación se convirtió en el escenario de una tragedia inexplicable. La muerte de Dafne dentro de un campamento militarizado en Tamaulipas ha encendido las alarmas de todo el país. Lo que inicialmente se trató como un hecho sin aclarar, hoy es investigado por la Fiscalía bajo el protocolo de feminicidio, obligando a las autoridades a revisar no solo el deceso, sino el funcionamiento mismo de estas instituciones.

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La familia de la menor ha sido contundente: exigen saber cómo y por qué Dafne perdió la vida bajo la custodia de quienes debían garantizar su integridad.

Las denuncias que sacuden al plantel

A medida que la Fiscalía avanza con las diligencias en las instalaciones, han comenzado surgir más testimonios de abuso. Exalumnos han comenzado a señalar en redes sociales presuntos actos de maltrato y aislamiento sistemático dentro de la academia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/identifican-colectivas-cinco-feminicidios-en-coahuila-clasificados-de-manera-impune-II22197870

Aunque estas declaraciones aún deben ser validadas por los peritajes oficiales, el peso de los testimonios ha impulsado a otros padres de familia a organizarse para presentar denuncias penales. Se habla de un patrón de agresiones que, de confirmarse, expondría un entorno de violencia institucionalizada que operaba a plena vista.

¿Hacia dónde va la investigación?

La Fiscalía de Tamaulipas tiene ahora una tarea titánica: separar los hechos de la rumorología y determinar las responsabilidades penales. El desafío es enorme, pues la investigación debe esclarecer no solo la causa de muerte, sino también la cadena de mando que permitió que los supuestos abusos ocurrieran sin supervisión efectiva.

Para la sociedad, este caso marca un punto de inflexión. ¿Qué controles tenemos sobre los centros de “disciplina”? ¿Quién supervisa el bienestar de los menores en estos recintos? La muerte de Dafne nos obliga a cuestionar la seguridad de nuestros jóvenes y la urgencia de una justicia que no deje espacio a la impunidad. Seguiremos paso a paso este proceso hasta que los responsables enfrenten la ley.

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Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

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