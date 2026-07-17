¡Remontada de campeón! Cruz Azul revive ante San Luis y debuta con triunfo

Cruz Azul comenzó la defensa de su corona con una remontada de campeón. La Máquina pasó de estar dos goles abajo a vencer 3-2 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, gracias a una reacción furiosa y al doblete de Jeremy Márquez. El conjunto dirigido por Joel Huiqui tomó la iniciativa durante el primer tiempo, pero no pudo reflejarla en el marcador. Andrés Sánchez respondió ante los intentos celestes y Rodolfo Rotondi estuvo cerca de abrir la cuenta con un disparo al travesaño. San Luis resistió y mantuvo el cero hasta el descanso.

Todo cambió al comenzar el complemento. Al minuto 46, Sébastien Salles-Lamonge conectó un espectacular zurdazo para superar a Kevin Mier y encender al público potosino.

La sacudida fue inmediata: al 50’, Leonardo Flores asistió a Rafael Llorente, quien firmó el 2-0 y puso contra las cuerdas al vigente campeón de México. Huiqui movió sus piezas con los ingresos de Luka Romero y Nicolás Ibáñez, y Cruz Azul adelantó líneas. La presión encontró recompensa al 63’, cuando el árbitro acudió al VAR y señaló un penal. Gabriel “Toro” Fernández asumió la responsabilidad y convirtió desde los 11 pasos para devolver a La Máquina al partido. Cruz Azul no se conformó con el descuento. Luka aportó desequilibrio, Rotondi atacó por izquierda y el cuadro visitante encerró a un Atlético de San Luis que perdió la pelota y comenzó a defender demasiado cerca de Andrés Sánchez. La insistencia celeste rindió frutos al 81’. Romero levantó un centro preciso y Jeremy Márquez apareció en el área para rematar y colocar el 2-2. En el minuto 90+3, Márquez volvió a aparecer para completar su doblete y consumar una voltereta electrizante. El mediocampista se convirtió en el héroe de una noche que confirmó el carácter de Cruz Azul: aun después de recibir dos goles en cuatro minutos, jamás abandonó la búsqueda del triunfo.

Con el 3-2, La Máquina sumó sus primeros tres puntos del Apertura 2026 y comenzó con el pie derecho el camino hacia el bicampeonato de la Liga MX. San Luis, en cambio, dejó escapar una ventaja que parecía cómoda y terminó castigado por replegarse ante la reacción del monarca.