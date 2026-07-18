Hablemos del poder político...

El Estado, hecho político por antonomasia tiene poder para hacer cumplir la ley. El Estado actúa a través de sus órganos para gobernar. El poder político para su ejercicio, se divide en tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La división de poderes no fue producto de la casualidad, no apareció por arte de magia. Cuando el poder se concentra en un solo individuo y su camarilla, se vicia, se desvirtúa, y da lugar a las dictaduras. En México hemos tenido tres, y al paso que vamos, serán cuatro.

Empecemos por el concepto. Hay muchas definiciones, le comparto esta: El poder político es la capacidad de liderar, influir o dominar a otros dentro de una sociedad. Esto puede darse desde las instituciones del Estado (como es el caso de los gobernantes y funcionarios, que tienen la capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas) o desde otros espacios políticos que pueden o no estar representados en el Estado (como los partidos políticos).

El actual régimen mandó a la porra la división de poderes, NO EXISTE ni un solo mecanismo que lo contenga. Se hicieron del poder ejecutivo vía las elecciones democráticas. La democracia es un decir, aquí se hace, como decía mi madre para referirse a un abuso de autoridad, su gallo grande. No hay equilibrio alguno, los desaparecieron de un plumazo. Controlan al ejecutivo ¿y qué? La mayoría en las cámaras se la fabricaron, de modo que el Legislativo también lo traen en su bolsa. Y el remate, le dieron con todo al poder Judicial. ¿Ya se dio cuenta, estimado leyente, de la tragedia que nos traemos? Es absolutamente falso que vivamos en una democracia, la democracia implica participación ciudadana. Y en este país, el grueso de la población no sabe ni que significa. Si tuviéramos educación cívica no estaríamos votando a ciegas Si, a ciegas, quien vota sin conocer la currícula del postulante, o quien decide no votar como señal de protesta, contribuyen a esta debacle que nos concierne a todos.

El poder político puede entenderse como la fuerza necesaria para imponer un patrón de conducta y también como la fuerza que suele ser detentada por un grupo específico, verbi gratia cuando un partido obtiene la mayoría de votos en las elecciones presidenciales o legislativas. Desde ahí se accede al poder político. Y si no hay equilibrio de fuerzas, la dictadura está a la vista. Los regímenes de esta naturaleza son bestiales. La ley es desechada. Y en una comunidad en la que se da este fenómeno, la dictadura es un hecho.

A través de un poder político SANO, a través de un ejercicio respetuoso de la ley y de las instituciones los países avanzan a favor de los gobernados. Mediante el poder político se gobiernan las sociedades ¿por qué? porque cuando se toman decisiones, sin hígados de por medio, la legitimidad se fortalece. Lo que priva es la aplicación de la ley. Los abusos de autoridad quedan acotados al imperio de la misma, que es el ideal a alcanzar. Desde las instituciones de Estado se construye el bien común.

México es nuestra casa grande, tenemos el deber de cuidarla, de trabajar desde la trinchera de cada quien en pro del bien común. No se la entreguemos al gobierno en turno. Aquí nacimos, aquí están los seres que más amamos. Vivir bien es conveniencia propia. Dejar de ser mirones de palo, es IMPERATIVO.