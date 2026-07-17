¿Te pueden prohibir entrar y salir de México por tu pasaporte? Lo que exigen en el documento

Comenzó a circular en redes sociales sobre una supuesta prohibición para entrada y salida de visitantes en México, cuyo pasaporte tenga algún trámite pendiente, sobre todo al atribuirle esta medida a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque esta información no fue anunciada por las autoridades del país, es de recalcar que existen algunas disposiciones que tu pasaporte debe cumplir al momento de ingresar y salir de México. Uno de esos requisitos indispensables para los viajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional y para los mexicanos que realizan viajes internacionales es el pasaporte vigente; pero también existen otros puntos que algunas aerolíneas y países exigen antes de permitir el abordaje.

¿MÉXICO PROHÍBE LA ENTRADA O SALIDA DE VIAJEROS? El Instituto Nacional de Migración (INM) señala que las personas extranjeras que ingresan a México deben presentar un pasaporte o documento de viaje válido y vigente durante la revisión migratoria ya sea por vía aérea o terrestre, de no tenerlo te pueden negar la internación a la nación. Pero no establece alguna prohibición especial para Ciudad Juárez, Tijuana o Mexicali, así como otras ciudades fronterizas referentes al pasaporte. Mientras que el organismo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advierten que para volar es necesario presentar un boleto o pase de abordar con una identificación oficial o pasaporte. En el caso de menores de edad, INM señala la existencia del Formato de Salida de Menores (FAM), el cual puede retrasar el abordaje o frenar el viaje al ser mandado a corrección si presenta inconsistencias entre el sistema y los documentos presentados. El FAM es obligatorio para que todos los niños y adolescentes salgan de México, así como que sólo el INM está autorizado para sellar y validar el formate, sin su validación no surte efectos para la salida del menor de edad. RECOMENDACIONES DE SRE SOBRE LA VIGENCIA DE PASAPORTE La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomienda verificar antes de viajar que el pasaporte mexicano tenga una vigencia mínima de seis meses antes de realizar un viaje internacional, varios países y aerolíneas exigen el periodo de validez para permitir el ingreso desde el abordaje. Es responsabilidad del viajero anticipar los requisitos migratorios necesarios para ingresar al país de destino, esto incluye el visado, así como las condiciones de entrada. Si tu pasaporte está próximo a vender, la SRE recomienda renovarlo antes de viajar. Para los mexicanos, actualmente la dependencia permite tramitar pasaportes con vigencia de:

- 3 años

- 6 años

- 10 años (para mayores de edad)

¿PUEDEN IMPEDIRTE ABORDAR CON UN PASAPORTE PRÓXIMO A VENCER? Aunque las autoridades mexicanas únicamente exigen que el documento se encuentre vigente, las aerolíneas puede aplicar reglas estrictas y solicitar que el pasaporte tenga al menos seis meses de validez restante. Pese a que el Gobierno de México mantienen como requisito que los viajeros internacionales cuenten con un pasaporte vigente para cumplir con los controles migratorios, pero no existe un anuncio oficial de prohibición exclusiva para algunas ciudades. En algunas ocasiones, puede haber problemas para las personas cuyo boleto no coincidia con la información de sus documentos de identificación oficial o pasaporte, destacando como: - Deteriorado o mutilado;- Carece de hojas suficientes para visas;- Está vencido o no cumple con la vigencia mínima que exige el país destino;- Tiene una vigencia menor a la solicitada por el país destino.

¿QUÉ ES EL PASAPORTE? El pasaporte es un documento oficial que permite a los mexicanos salir del país de manera documentada y solicitar a las autoridades extranjeras la autorización para su libre tránsito, además de apoyo y protección cuando sea necesario. Cabe destacar que la SRE cuenta con algunos tipos de descuentos, de hasta el 50 por ciento en su costo, mismos que van dirigidos a ciertos sectores de la población. Aunque los costos se dividen en 1, 3, 6 y 10 años, también existe el descuento dependiendo del tipo de pasaporte y la situación del solicitante. REQUISITOS PARA OBTENER PASAPORTE Para tramitar el pasaporte, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: - Formato de solicitud;

- Original y copia del acta de nacimiento, expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;

- Original y copia de una identificación oficial vigente, como la credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.;

- Comprobante de pago de derechos 2025 para la expedición del pasaporte oficial;

- Para los menores de edad, deben acudir acompañados de ambos padres o tutores legales con identificación oficial. Para acceder al descuento del 50 por ciento, se debe presentar documentación adicional: - Credencial del INAPAM para personas mayores de 60 años.

- Certificado médico que acredite discapacidad.

- Contrato laboral para trabajadores agrícolas temporales en Canadá.

COSTOS DEL PASAPORTE PARA 2026 Los costos son establecidos en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026 y respaldado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De acuerdo con el sitio de pasaportes de SRE, estos ajustes de aumento van desde los 35 pesos hasta los 160 pesos. Precio de Pasaporte 2026 - 1 año: $920 ($885 en 2025, $35 más barato);

- 3 años: $1,795 ($1,730 en 2025, $65 más barato);

- 6 años: $2,440 ($2,350 en 2025, $90 más barato);

- 10 años: $4,280 ($4,120 en 2025, $160 más barato). El pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años de edad. Precios de Pasaporte a mitad de precio en 2026 Por otro lado, este es el beneficio de 50% de descuento para mayores de 60 años de edad, personas con discapacidad (deberá ser comprobada) y trabajadores agrícolas (con Canadá), este último rubro no aplica el beneficio con vigencia de 10 años. - 1 año: $460;

- 3 años: $900;

- 6 años: $1,220;

- 10 años: $2,140.

¿CÓMO OBTENER UNA CITA PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE? Para obtener un turno con la SRE, se dispone de dos modalidades: a través de internet o mediante una llamada telefónica. En línea: Se realiza ingresando al sitio web oficial de Citas SRE, en el que será necesario completar un formulario con datos personales como nombre completo, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Llamada telefónica: El trámite por teléfono se lleva a cabo marcando al número 55 893 (24827) de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. WhatsApp: Para agendar una cita por WhatsApp es necesario comunicarte al número de celular (+52) 55893-24827, recuerda guardarlo en la lista de contactos de tu celular. Es un número verificado, tendrá una ‘palomita azul’ en su nombre, así que no hagas los trámites en otros números de teléfono. Abre la conversación y escribe la palabra “Hola” para empezar una conversación con el chatbot. Se te desplegará una lista de estados con oficinas disponibles para sacar el pasaporte mexicano y selecciona el número correspondiente a la entidad donde se realizará el trámite. El trámite del pasaporte se realiza de manera presencial en cualquiera de las 45 delegaciones de la SRE, así como las Oficinas Estatales y Municipales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores; en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

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