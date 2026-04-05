Donald Trump confirma que EU envió armas a los manifestantes de Irán

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Internacional
/ 5 abril 2026
    Donald Trump confirma que EU envió armas a los manifestantes de Irán
    La intervención de EEUU se produjo durante unas protestas que dejaron miles de muertos, según fuentes iraníes. ESPECIAL.

El envío del material bélico se realizó a través de la oposición kurda para alentar la movilización popular

NUEVA YORK.- Estados Unidos envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, informó a la cadena Fox News.

Las protestas comenzaron a finales de año, cuando unas concentraciones iniciales contra la situación económica del país comenzaron a ganar tracción hasta convertirse en un estallido en firme contra las autoridades.

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El Gobierno iraní, que en principio toleró las marchas iniciales al entender que las quejas de la población eran perfectamente legítimas, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por Estados Unidos e Israel contra la autoridad de los ayatolás.

El presidente del país Donald Trump explicó a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News, que enviaron armas a través de los kurdos.

“Les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos. Y creo que los kurdos se las quedaron”, dijo el mandatario.

Cabe destacar que se trata de la primera vez que Trump confiesa públicamente el envío de munición a los manifestantes de Irán, después de meses denunciando la dura represión que se estaba ejerciendo contra la población.

El pasado mes de enero, Irán fue testigo de una oleada de protestas desencadenas por la crisis económica en la república islámica y que pedían poner fin al régimen de los ayatolás, unas manifestaciones que fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial.

Organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EU, calculan que esa cifra superaría los 7 mil y continúan verificando otros 11 mil casos, mientras estiman en 53 mil los detenidos.

Trump cargó duramente contra la represión de Teherán y entonces empezó a amenazar al país con un ataque masivo, hasta que el 28 de febrero bombardeó el territorio en una operación junto a Israel.

“Enviamos armas a los manifestantes, muchas. Y creo que los kurdos se quedaron con las armas”, añadió el mandatario.Según ‘The Washington Post’, Trump pidió a los kurdos, minoría contraria al Gobierno de Irán, que se unieran a EU e Israel para derrocar a los ayatolás.

“Nos dijo que los kurdos deben elegir un bando en esta batalla: o con Estados Unidos e Israel o con Irán”, declaró un funcionario al Post, uno de los varios oficiales kurdos y estadounidenses que hablaron sobre asuntos delicados bajo condición de anonimato.

Con información de EFE

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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