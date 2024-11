Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, abriendo paso a una nueva era de incertidumbre

TE PUEDE INTERESAR : ‘ As a Mexican’ se vuelve tendencia en redes sociales; mexicanos en Estados Unidos reaccionan al triunfo de Donald Trump

Pero puede que el aborto no haya sido un tema tan destacado como en las elecciones de mitad de mandato de 2022. El martes, Florida se convirtió en el primer estado desde la anulación de Roe contra Wade en rechazar una consulta electoral sobre el derecho al aborto.

La campaña de Trump se había propuesto crear una nueva coalición política anclada no solo en los votantes blancos de clase obrera, sino también en los votantes negros y latinos de clase trabajadora. El miércoles temprano, ya había algunos indicios de que la campaña había tenido éxito.

La campaña de Harris advirtió expresamente que un segundo mandato de Trump sería “desquiciado, inestable y descontrolado”, al señalar la turba de seguidores de Trump que saquearon el Capitolio el 6 de enero de 2021 para intentar impedir con violencia que se certificara su derrota. Pero los votantes no atendieron ni sus advertencias ni las de algunos de los exfuncionarios de mayor rango y asesores militares de Trump, que dieron fe de sus instintos autocráticos.

Primero se impuso ante Biden, que abandonó la campaña luego de un desempeño titubeante en el debate que suscitó dudas sobre la capacidad del presidente para ocupar el cargo otros cuatro años. Luego derrotó a Harris en una campaña cáustica de 107 días que resultó un calvario desagradable, amargo y lleno de insultos . Trump puso en duda la identidad racial de Harris en un momento y con frecuencia denigró su inteligencia. Chocaron a causa de puntos de vista radicalmente divergentes no solo sobre los asuntos del país, sino también de la misma naturaleza de la democracia.

La contienda contó con más de 1000 millones de dólares solo en publicidad televisiva, mientras Harris, de 60 años, se presentaba como la vanguardia de una nueva generación de liderazgo enfocada en la clase media, proponiendo una serie de planes políticos para abordar los precios de los comestibles, los costos de la vivienda, el cuidado de los niños y de los ancianos. Harris cambió su postura sobre la frontera, prometiendo medidas enérgicas tras haber defendido, cuando se presentó a las elecciones presidenciales de 2019, que no debería ser delito entrar en Estados Unidos sin autorización.

Ocho días más tarde, Biden, aislado en su casa de Delaware luego de dar positivo por covid, se retiró de la campaña. El ingreso de Harris desató un estallido de fondos y moméntum. El Partido Demócrata pronto se consolidó para respaldarla mientras ella cerraba la brecha de las encuestas con Trump. En septiembre, ella lo superó y lo provocó en su único debate.

Pero el atractivo sostenido de Trump le permitió navegar la amarga fase final, durante la cual su jefe de gabinete de la Casa Blanca dijo que cumplía con la definición de “fascista”.

La etiqueta no hizo mella en muchos votantes. En enero, más bien, volverá a ocupar el cargo de comandante jefe de Estados Unidos.

Shane Goldmacher es un corresponsal de política nacional y cubre la campaña de 2024 y los principales sucesos, tendencias y fuerzas que moldean la política estadounidense.

Lisa Lerer es reportera política nacional del Times, radicada en Nueva York. Ha cubierto la política estadounidense durante casi dos décadas. c. 2024 The New York Times Company.

Por Shane Goldmacher y Lisa Lerer, The New York Times.