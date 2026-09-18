Donald Tusk advierte a los aliados de la OTAN que Putin está planeando ataques contra los vecinos europeos de Ucrania

Tusk advirtió que los inminentes ataques serán escenificados como “accidentes” “híbridos” o falsos, diseñados para paralizar la respuesta occidental y quebrar la determinación de la OTAN.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lanzó el jueves una escalofriante advertencia a los aliados de la OTAN : el presidente ruso, Vladimir Putin, está planeando un ataque híbrido contra las naciones europeas que apoyan a Ucrania, con Polonia y otros vecinos cercanos directamente en el punto de mira.

“Existe un riesgo real de que drones u otro tipo de proyectiles entren en el territorio de uno o varios países del flanco oriental e incluso causen destrucción”, dijo en un discurso ante el parlamento polaco.

“La versión oficial será que se trató de un accidente y que no hay motivo para que la OTAN piense en una respuesta”, añadió.

Según el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, un ataque armado contra un Estado miembro se considera un ataque contra todos, principio fundamental destinado a disuadir la agresión contra los miembros de la alianza. La narrativa del “accidente” pretende eludir esta promesa entre los miembros de la OTAN.

Tusk dio la voz de alarma sobre las nuevas y letales tácticas de Rusia, señalando su dependencia de drones de alta velocidad propulsados por reactores que vuelan más alto y más rápido, lo que hace prácticamente imposible que las defensas aéreas los intercepten antes del impacto.

Lleva meses advirtiendo de que Rusia podría estar preparando un ataque híbrido más grave contra un Estado miembro de la OTAN.

Las funestas predicciones del líder polaco se han vuelto cada vez más precisas a medida que llega información de inteligencia de alto nivel procedente de la OTAN, Kiev y la CIA.

La maquinaria bélica de Moscú se centra actualmente en estrangular las líneas de suministro vitales entre Ucrania y sus aliados, lanzando ataques cerca de las fronteras con Polonia y Moldavia.

Tusk hizo hincapié en que Rusia no tiene ningún interés en las conversaciones de paz sin la “capitulación total de Ucrania”.

“Están convencidos de que el invierno será trágicamente crítico para Ucrania”, dijo Tusk.

Si bien Polonia se ha apresurado a reforzar la maltrecha red eléctrica de Ucrania, Tusk advirtió que paralizar los principales nudos fronterizos limitaría la capacidad de Varsovia para ayudar a su vecino durante el invierno.

“El objetivo de Rusia es destruir en la medida de lo posible la economía y la logística de Ucrania”, dijo, revelando información que apunta a un próximo ataque de “muy alta frecuencia e intensidad” en seis ciudades ucranianas clave.

Desafiando a Moscú, Tusk anunció que viajaría a Kiev durante la noche del viernes al viernes, apenas unos días después de que los líderes europeos evitaran por poco un ataque con drones rusos cerca de la frontera.

Por lo general, los altos funcionarios del gobierno mantienen en secreto sus planes de viaje a Ucrania por razones de seguridad.

En Kiev, Tusk se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para hablar sobre cómo defenderse del nuevo armamento de drones ruso y discutirá con funcionarios eslovacos la imposición de más sanciones contra Rusia.

El presidente Trump parece dispuesto a ayudar. El jueves, declaró en Truth Social que “se están logrando grandes avances para establecer una base del Ejército estadounidense en Polonia” después de que una delegación estadounidense visitara el país la semana pasada para inspeccionar posibles ubicaciones.

“Si esto sucede, la ubicación se anunciará muy pronto”, escribió Trump.

“Este será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia.”

Polonia ha intentado albergar una base militar estadounidense permanente para garantizar su seguridad frente a una posible amenaza rusa.

Este país de Europa del Este es uno de los que más gasta en la OTAN en relación con el tamaño de su economía, destinando un récord del 4,8% de su PIB a la defensa en 2026, según la revista National Defense Magazine .

El enorme impulso de Polonia en materia de defensa y los importantes acuerdos de venta de armas con Estados Unidos han llevado a la administración Trump a autorizar una presencia estadounidense permanente en el país, incluso mientras el Pentágono reduce sus fuerzas en otras partes de Europa.

En mayo, Estados Unidos retiró inesperadamente tropas de un total de aproximadamente 10.000 soldados estacionados en Polonia, lo que causó confusión entre los aliados europeos y generó ansiedad en Varsovia.

Las autoridades de Polonia y Estados Unidos aclararon rápidamente que la retirada es temporal y no supone ningún riesgo para la seguridad nacional polaca.

Rusia bombardeó Kiev y otras ciudades con misiles y drones durante la noche del miércoles al jueves, y la vecina Polonia, miembro de la OTAN, desplegó aviones de combate tras un ataque ruso diurno en el oeste de Ucrania, según informaron funcionarios el jueves.

Más de 20 personas resultaron heridas en los ataques nocturnos, según informaron las autoridades ucranianas.

Los ataques se producen tras la aprobación el miércoles en la Cámara de Representantes de un amplio proyecto de ley de sanciones que intensificó la presión económica sobre Rusia y cumplió el último deseo del senador Lindsey Graham, dos meses después de su muerte.

La “Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026” recibió su nombre en honor al senador de Carolina del Sur que falleció a los 71 años tras un viaje a Ucrania, donde impulsó esta legislación.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el mes pasado. Se espera que el presidente Trump lo promulgue.

La legislación va dirigida contra Rusia e Irán, atacando a quienes apoyan la guerra del Kremlin contra Ucrania y limitando la financiación de los programas iraníes de energía y armamento.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró el lunes que los ataques con drones rusos perpetrados el domingo cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia —uno de los cuales impactó contra un tren poco después de que altos funcionarios visitantes pasaran por la misma estación— impulsarían a la alianza militar a aumentar su apoyo a Kiev, calificando los bombardeos como una señal de la creciente desesperación de Moscú.

Los ataques “cerca del territorio de la OTAN” demuestran la “desesperación de Putin y también su deseo de sembrar miedo y terror”, dijo Rutte en la sede política de la OTAN en Bruselas.

“Rusia se está volviendo cada vez más temeraria a medida que continúa su terrible guerra contra Ucrania”, exclamó.

“Cree que puede impedir que apoyemos a Ucrania y que puede socavar nuestra unidad. Se equivoca”, dijo el jefe de la OTAN refiriéndose a Putin.