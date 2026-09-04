Trump corta el ‘salvavidas financiero’ de Irán a su aliado de la OTAN, Turquía, con sanciones bancarias

Se alega que el Golden Global Bank, con sede en Estambul, movió grandes sumas de dinero pagadas por China por petróleo iraní, canalizando los fondos hacia el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El Departamento del Tesoro impuso sanciones a un banco en Turquía el viernes, en el último intento por presionar a Irán para que se someta.

Las sanciones que afectan a una institución financiera de un aliado de la OTAN suponen una escalada de la “Operación Marginado Económico“ del secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuyo objetivo es infligir un daño económico tan severo que el régimen iraní se someta a un acuerdo de paz o colapse.

“Las instituciones financieras siguen descubriendo por las malas que hablamos en serio sobre la Operación Marginación Económica”, dijo Bessent en referencia a la medida adoptada el viernes.

“Si bien esperamos que no sea necesario sancionar a más bancos, eso depende en última instancia de la rapidez con que la comunidad internacional recapacite y deje de apoyar al régimen asesino iraní”, añadió.

“Sabemos quiénes son, sabemos dónde están y seguiremos actuando junto con nuestros aliados y socios hasta que hayamos enterrado la cabeza de la serpiente iraní”.

Golden Global Bank, fundado en 2019, se presenta como “el primer banco de inversión de Turquía que lleva a cabo todas sus actividades de acuerdo con los principios de financiación sin intereses”, un guiño a la prohibición islámica de cobrar intereses.

Según el sitio web de información financiera TheBanks.EU, el banco es el trigésimo quinto más grande de Turquía y tiene una cuota de mercado inferior a una décima parte del uno por ciento, y Golden Global controla el equivalente a 517 millones de dólares en activos.

“Este banco ha sido advertido durante años”, dijo Gene Lange, subsecretario interino del Departamento del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera.

“Hemos advertido repetidamente a estas entidades, y la medida de hoy deja claro que esas advertencias tienen consecuencias. Este es un mensaje para todos los demás: el secretario habla en serio, palabra por palabra, en la rueda de prensa en la que anunció la Operación Marginado Económico.”

Aunque Golden Global se presenta como una entidad profesional, el Tesoro determinó que el banco se creó como parte de la turbia red de intercambio iraní conocida como “rahbar”, una red de organizaciones fachada que “transfieren los ingresos petroleros de China a Turquía, donde luego se pueden convertir en efectivo y oro”, según un documento que explica la medida.

El departamento afirmó que el banco y sus filiales “facilitaron transacciones por valor de decenas de millones de dólares para la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF) y proporcionan al régimen iraní un acceso clave a la banca corresponsal que le permite mover sus fondos internacionalmente”.

Se cree que esta es la primera vez que Estados Unidos sanciona a un banco en Turquía, aunque en 2019 los fiscales federales de Manhattan acusaron a Halkbank, el cuarto banco más grande de Turquía, de ayudar a Irán a evadir las sanciones. Ese caso concluyó con un acuerdo legal a principios de este año.

Según el Tesoro, las sanciones desconectan a Golden Global del sistema financiero internacional y han “cortado las vitales vías de financiación del régimen iraní” en Turquía.

No quedó claro de inmediato si el gobierno turco está tomando las medidas correspondientes para confiscar los activos del banco.

Los gobiernos extranjeros suelen recibir avisos de Estados Unidos e intentan retrasar o frustrar los planes de sanciones. No está claro si el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, habló con el presidente Trump sobre la sanción.

Otras acciones del Departamento del Tesoro, en el marco de la Operación Marginada Económica, han tenido como objetivo a instituciones financieras de los Emiratos Árabes Unidos que supuestamente prestaban servicios a clientes iraníes.