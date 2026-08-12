Eclipse solar sorprendió a millones de personas en España
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Se trató del primer eclipse total de sol del país en más de un siglo
MEDINACELI.-Millones de personas en el norte y centro de España, así como en una franja de Groenlandia e Islandia y otras partes de Europa, presenciaron el miércoles un eclipse solar total.
Fue desde muy temprano que las multitudes llevaron sillas de jardín, paraguas y sombreros para esperar con entusiasmo el espectáculo celeste, que comenzó a primera hora de la tarde.
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A lo largo de una franja del norte y el centro de España, millones de personas esperaban por la mañana disfrutar de algunas de las mejores vistas de la Europa continental de este eclipse.
Las imágenes capturaron distintos momentos del fenómeno: el instante de la totalidad, cuando la Luna cubrió por completo al Sol y dejó visible únicamente el resplandor de su corona en forma de anillo sobre el cielo oscurecido, y las fases previas y posteriores, en las que el astro apareció como una delgada media luna asomando entre las nubes.
Desde diferentes partes de Europa llegaron imágenes del eclipse solar que se pudo apreciar este miércoles en esa zona del hemisferio occidental.
Las imágenes más impactantes se captaron en España, donde el fenómeno se apreció de manera total.
Este es el primero de un inusual trío de eclipses que observará en dicho país en un abanico de dos años: en agosto de 2027 volverá a haber otro eclipse solar total, mientras que en 2028 ocurrirá un eclipse anular de Sol.
Fue ayer que se informó que las habitaciones en Reykjavík, la capital de Islandia, costaban de media más de mil dólares para la noche del miércoles, mientras los isleños se alistaban para su primer eclipse total de sol desde 1954 y el primero visible desde la capital desde 1433.
Los precios eran aproximadamente el doble que en 2025, según el grupo de datos Lighthouse Intelligence.