Eclipse solar sorprendió a millones de personas en España

MEDINACELI.-Millones de personas en el norte y centro de España, así como en una franja de Groenlandia e Islandia y otras partes de Europa, presenciaron el miércoles un eclipse solar total.

Fue desde muy temprano que las multitudes llevaron sillas de jardín, paraguas y sombreros para esperar con entusiasmo el espectáculo celeste, que comenzó a primera hora de la tarde.

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A lo largo de una franja del norte y el centro de España, millones de personas esperaban por la mañana disfrutar de algunas de las mejores vistas de la Europa continental de este eclipse.