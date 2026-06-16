El acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría reactivar el flujo de petróleo

En Kuwait, objetivo frecuente de los ataques con drones iraníes durante el conflicto de 15 semanas, Iyad Joumma, un ingeniero jordano de 37 años, habló en nombre de muchos.

En gran parte de Oriente Medio, la noticia de que Estados Unidos e Irán habían llegado a un frágil acuerdo fue recibida con alivio, aunque también con dudas sobre si dicho acuerdo resolvería los profundos problemas de la turbulenta región o incluso evitaría un futuro retorno a la guerra.

Si bien el acuerdo puede permitir que la región tome un respiro, dijo, su éxito “dependerá de la capacidad de las partes involucradas para abordar las causas profundas de las tensiones”.

De la docena de analistas y expertos consultados por The Guardian desde que se conoció la noticia de un posible fin de las hostilidades el fin de semana, ninguno sugirió que el acuerdo provisional que firmarán el viernes los representantes de Irán y Estados Unidos fuera algo más que una solución temporal.

“Esto es solo un gran parche y es probable que en algún momento surja un nuevo conflicto”, dijo Neil Quilliam, experto en Oriente Medio de Chatham House en Londres.

El memorando de entendimiento prevé un cese de hostilidades de 60 días durante el cual ambas partes abordarán algunos de los temas más polémicos —las reservas de uranio enriquecido y el programa nuclear de Irán, las sanciones y la liberación de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados— con la esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo final.

Pocos analistas creen que esto sea probable en un plazo tan corto, si es que llega a ocurrir.

Señalan el minucioso proceso de 18 meses que condujo al acuerdo de 2015 con Irán, que intercambió beneficios económicos por restricciones a su programa nuclear, y que Donald Trump anuló durante su primer mandato.

El acuerdo provisional alcanzado hasta el momento no hace más que comprometer a ambas partes a continuar las conversaciones, al tiempo que obliga a Washington a levantar el bloqueo naval a Irán y a Teherán a permitir el libre paso a todos los buques en el estrecho de Ormuz, que normalmente transporta una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas licuado, pero que fue bloqueado por Irán al comienzo de la guerra.

Para gran disgusto de Israel , se ha impuesto una vez más un alto el fuego en el Líbano como parte del acuerdo provisional y, por el momento, parece que se está manteniendo.

Pero tales ceses del fuego tienen poca relevancia hoy en día, afirmaron varios expertos, señalando a Gaza como ejemplo, donde casi 1.000 palestinos han muerto desde que Donald Trump negoció el fin de la guerra el año pasado. Israel ha ocupado más del 60% del territorio , Hamás no ha entregado sus armas y prácticamente no se ha avanzado hacia la segunda fase del acuerdo, y mucho menos hacia la tercera, que debía haber traído consigo un esfuerzo masivo de reconstrucción.

«Gaza es un claro ejemplo. El acuerdo allí no abordó el pasado: los crímenes de guerra cometidos. Ni el presente: cómo desarmar a Hamás. Ni el futuro: un camino hacia un Estado palestino viable y la resolución del conflicto», declaró Alia Brahimi en el Atlantic Council de Washington. «Es casi como si... se pudiera usar la cobertura de un alto el fuego para seguir logrando los propios objetivos, incluidos los militares».

Pero esto no era posible en el Golfo, dijo Brahimi, porque la geografía estratégica era diferente.

“El estrecho de Ormuz es de vital importancia para la economía global, como lo han demostrado los iraníes. Nos han mostrado lo que siempre supimos en teoría: que pueden generar una tensión en cascada a nivel mundial lanzando unos cuantos proyectiles contra uno o dos petroleros.”

Mkhaimar Abusada, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Al-Azhar en Gaza y ahora en El Cairo, estuvo de acuerdo.

“El alto al fuego en Gaza se mantiene porque Hamás sabe que si abren fuego darán un pretexto para otra invasión terrestre israelí a gran escala, pero la situación en Gaza es desastrosa”, dijo.

En Israel reina la consternación y la decepción ante un acuerdo que no parece abordar el tema del arsenal de misiles balísticos de Irán ni la financiación de su llamado Eje de la Resistencia, una coalición informal de movimientos islamistas militantes que incluye a Hezbolá en el Líbano, Hamás en Gaza, los hutíes en Yemen y una serie de milicias en Irak.

Esto también podría amenazar con generar inestabilidad en un futuro próximo, según argumentan los analistas.

Danny Orbach, profesor de historia militar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, afirmó que, tras el sangriento ataque sorpresa de Hamás en octubre de 2023, que desencadenó la guerra de Gaza, Israel se propuso impulsar un cambio estructural en Oriente Medio.

“El cambio estructural que Israel busca es que el ‘Eje de la Resistencia’ deje de amenazar a Israel con la destrucción. El instinto desestabilizador de Israel consiste en decirles a todos los actores regionales que no habrá estabilidad hasta que resuelvan nuestro problema, y ese problema es Irán. Esto no cambiará hasta que se desvanezca el recuerdo del ataque del 7 de octubre, y eso llevará años y años.”

Sin embargo, el impacto más fuerte se está sintiendo en los estados árabes sunitas del Golfo, donde la estabilidad que sustentaba décadas de crecimiento económico y creciente influencia diplomática se ha visto seriamente comprometida.

Reparar los daños a la infraestructura civil causados por los ataques iraníes contra Kuwait, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos y Catar llevará meses, o incluso años, y las secuelas psicológicas perdurarán mucho más tiempo . Mientras tanto, la clara renuencia de Washington a aceptar pérdidas significativas, meses de posibles dificultades económicas o insatisfacción interna envía un mensaje inequívoco.

“Una ‘superpotencia’ que no está preparada para asumir 100 bajas no es una superpotencia”, dijo Orbach.

HA Hellyer, del Royal United Services Institute de Londres, afirmó que los estados del Golfo ahora intentarían contener a un Irán recién fortalecido, liderado por un régimen más seguro de sí mismo y posiblemente más beligerante.

“El punto de consenso radica en que no pueden confiar en Estados Unidos, pero, por lo demás, los estados del Golfo tienen opiniones diferentes sobre la mejor estrategia a seguir”, afirmó Hellyer. “El mundo árabe tiene quejas importantes y legítimas sobre la forma en que Irán proyecta su poder e influencia, y ninguna de ellas se está abordando”.

Quilliam describió una “nueva era”.

“El acuerdo [actual] se mantendrá y en 60 días probablemente veremos noticias positivas y el petróleo y el gas volverán a fluir, pero no habrá ningún avance importante”, dijo.

“Sabemos que el estrecho de Ormuz puede volver a cerrarse, los iraníes han llevado a cabo ataques contra los estados del Golfo, y hemos visto que cualquier cosa que Israel y Estados Unidos puedan hacer, Irán la soportará. Todos los límites anteriores ya se han superado”.