Un terremoto de magnitud 6.3 deja un muerto y cuatro heridos en China

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió la provincia noroccidental china de Qinghai, causando la muerte de al menos una persona y dejando cuatro heridos, según informaron los medios estatales, citando a las autoridades de emergencia.

El terremoto sacudió una zona de gran altitud en la prefectura de Haixi, en Qinghai, con una profundidad de diez kilómetros a las 17:06 hora de Pekín (09:06 GMT) del martes, según informó el Centro de Redes Sismológicas de China.