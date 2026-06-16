Un terremoto de magnitud 6.3 deja un muerto y cuatro heridos en China
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El terremoto sacudió una zona de gran altitud en la prefectura de Haixi, en Qinghai
Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió la provincia noroccidental china de Qinghai, causando la muerte de al menos una persona y dejando cuatro heridos, según informaron los medios estatales, citando a las autoridades de emergencia.
El terremoto sacudió una zona de gran altitud en la prefectura de Haixi, en Qinghai, con una profundidad de diez kilómetros a las 17:06 hora de Pekín (09:06 GMT) del martes, según informó el Centro de Redes Sismológicas de China.
Los medios estatales informaron que todos los trabajadores de las minas de carbón cercanas al epicentro han sido evacuados y que las autoridades aún están evaluando las víctimas y los daños materiales.
Anteriormente, la agencia estatal Xinhua informó que los equipos de rescate se dirigían rápidamente al lugar para buscar personas atrapadas y evaluar los riesgos de desastres secundarios.
La administración sismológica de China activó la respuesta de emergencia por el temblor, al que siguieron varias réplicas, incluida una que alcanzó una magnitud de 4.9.