Un terremoto de magnitud 6.3 deja un muerto y cuatro heridos en China

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    Un terremoto de magnitud 6.3 deja un muerto y cuatro heridos en China
    La administración sismológica de China activó la respuesta de emergencia por el temblor. ESPECIAL

El terremoto sacudió una zona de gran altitud en la prefectura de Haixi, en Qinghai

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió la provincia noroccidental china de Qinghai, causando la muerte de al menos una persona y dejando cuatro heridos, según informaron los medios estatales, citando a las autoridades de emergencia.

El terremoto sacudió una zona de gran altitud en la prefectura de Haixi, en Qinghai, con una profundidad de diez kilómetros a las 17:06 hora de Pekín (09:06 GMT) del martes, según informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

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Los medios estatales informaron que todos los trabajadores de las minas de carbón cercanas al epicentro han sido evacuados y que las autoridades aún están evaluando las víctimas y los daños materiales.

Anteriormente, la agencia estatal Xinhua informó que los equipos de rescate se dirigían rápidamente al lugar para buscar personas atrapadas y evaluar los riesgos de desastres secundarios.

La administración sismológica de China activó la respuesta de emergencia por el temblor, al que siguieron varias réplicas, incluida una que alcanzó una magnitud de 4.9.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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