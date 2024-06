El AK-47, el fusil más disparado de la historia, cumple 75 años en las trincheras ucranianas

No obstante su objetivo en principio fue crear un fusil automático que posibilitara al Ejército Rojo ganar la guerra, el AK-47 nunca llegó a ser disparada en contra el invasor alemán.

Así también, por sus características, el AK-47 es parte de la historia del armamento militar ya que pesa 4.3 kilos de peso, cuenta con 30 balas de munición, tiene 800 metros de alcance y posee una cadencia de tiro de 600 disparos por minuto.

Desde 1949 han sido fabricadas más de 100 millones de unidades de este fusil, de acuerdo a fuentes rusas, cifra que representa un 15 % del volumen total de armas ligeras actualmente en servicio en el mundo.

SOLO 12 PAÍSES TIENEN AUTORIZACIÓN PARA PRODUCIRLA

Si bien tan sólo doce países tienen la licencia para producir esta arma, China y Corea del Norte, entre ellos, son muchos los países que lo fabrican, accediendo clandestinamente a la tecnología o, de manera abierta, usando sus piezas con el propósito de diseñar fusiles modificados, incluyendo en países occidentales.

En algunas partes del Planeta alcanzó una enorme popularidad durante las guerras de liberación debido a el AK-47 era ideal para la guerra de guerrillas y fue incluido en banderas y escudos de varios países, entre ellos Zimbabue, Mozambique, Burkina-Faso o Timor Oriental.

¡QUE TAN MORTÍFERA ES ESTA ARMA?

En un artículo escrito por Richard Gunderman, quien es profesor del Canciller de Medicina, Artes Liberales y Filantropía, Universidad de Indiana el 8 de noviembre de 2019 titulado “World’s deadliest inventor: Mikhail Kalashnikov and his AK-47” publicado en The Conversation, Gunderman hace este cuestionamiento, ¿Cuál es el arma más mortífera del siglo XX?.

Y responde “Quizás pensemos primero en la bomba atómica, que se estima que mató a unas 200,000 personas cuando Estados Unidos lanzó dos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Pero otra arma es responsable de muchas más muertes, que ascienden a millones. Es el rifle de asalto Kalashnikov, comúnmente conocido como AK-47”.