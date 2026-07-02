El ala más de izquierda de los demócratas continúa ganando terreno en las primarias

La demócrata socialista Melat Kiros se impuso a la congresista Diana DeGette, veterana que se postulaba para su mandato número 16, en la contienda por un escaño en el Congreso por Denver este martes y sumó un nuevo triunfo para los más progresistas del partido demócrata.

WASHINGTON- El ala más izquierdista del Partido Demócrata de Estados Unidos sigue ganando terreno en las primarias para las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre, que se celebran desde marzo hasta septiembre en todo el país, después de la última victoria de sus candidatos en Colorado.

”Los actuales dirigentes son demasiado complacientes”, aseguró Kiros antes de las elecciones: “creo que lo que estamos presenciando es un referéndum sobre la capacidad del liderazgo del partido para luchar por las políticas que realmente importan a los votantes”, añadió.

Colorado se suma con esta decisión al giro a la izquierda del partido demócrata que empezó en Nueva York liderado por el alcalde de la ciudad Zohran Mamdani.

El regidor neoyorquino, que se califica como socialista demócrata, se ha erigido dentro del partido en una especie de gurú que va señalando candidatos que se terminan imponiendo en las elecciones en las que participan sobre los representantes del ala más tradicional.

También Washington y Los Ángeles se han sumado a la tendencia de la victoria de los socialistas demócratas, con las aspirantes a alcaldesas Janeese Lewis George y Karen Bass, respectivamente.

Lo que empezó en Nueva York como algo excepcional, va creciendo dentro del partido, extendiéndose ahora al oeste del país con Colorado, y aumenta la impresión entre los demócratas de que el malestar en sus bases con el “statu quo” es real.

También son cada vez más las voces centristas dentro del partido que alertan de los riesgos de elegir candidatos muy a la izquierda que pueden no conectar con la mayoría de los votantes demócratas.