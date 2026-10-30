El bloque de derecha de Netanyahu gana las elecciones israelíes, pero le faltan ocho escaños para alcanzar la mayoría

Este resultado deja a Netanyahu a ocho escaños de los 61 necesarios para obtener la mayoría de gobierno en la Knesset, compuesta por 120 miembros.

El bloque de derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ganó las elecciones nacionales del martes con 53 escaños en la Knesset, por delante del bloque de oposición de Gadi Eisenkot, que obtuvo 48, según los resultados finales publicados el viernes por la Comisión Electoral Central de Israel.

Likud se consolidó como el partido más grande con 27 escaños, seguido por Yashar de Eisenkot con 21 y Juntos (B’Yachad) con 12. La Lista Conjunta obtuvo 11 escaños, Los Demócratas y Ra’am ocho cada uno, Yisrael Beiteinu, Judaísmo Unido de la Torá y Otzma Yehudit siete cada uno, y Shas y Sionismo Religioso seis cada uno.

Según la Comisión Electoral Central, se emitieron 5.716.665 votos, lo que representa una participación final del 77,9%. De estos, 5.690.778 fueron válidos y 25.887 inválidos.

El umbral electoral del 3,25% se situó en 184.947 votos. Todos los demás partidos no lograron superarlo.

La Lista Conjunta, mayoritariamente árabe, y Ra’am obtuvieron conjuntamente 19 escaños, lo que dejó a ninguno de los dos bloques sionistas con mayoría y preparó el terreno para difíciles negociaciones de coalición.

Netanyahu elogió el desempeño del Likud tras la votación. “Lo primero que ha quedado claro es que el Likud es el partido más grande de Israel”, dijo a sus seguidores.

Pidió el establecimiento de un “gobierno nacional fuerte de derecha”.

Eisenkot también se ha comprometido a hacer todo lo posible por forjar una coalición de gobierno.

“Haré todo lo que esté en mi mano para formar un gobierno sionista”, dijo el exjefe del Estado Mayor de las FDI.

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN DEL SHIN BET

El recuento final se anunció mientras la Agencia de Seguridad israelí (Shin Bet) continuaba investigando la presunta injerencia extranjera en las elecciones.

El director general interino del Comité Central de Elecciones, Dean Livne, afirmó que la investigación “no afectará a los resultados finales presentados al presidente”, e hizo hincapié en que no concernía a ningún sector particular de la población.

El Shin Bet afirmó que la investigación era “centrada y limitada” y que no arrojaba sospechas sobre ninguna comunidad entera que hubiera ejercido su derecho legal al voto.

El comité electoral indicó que los resultados siguen sujetos a correcciones menores durante su proceso de verificación rutinario, que incluye comprobaciones de los colegios electorales, posibles errores de introducción de datos y reclamaciones.

“Salvo pequeñas correcciones, como en todas las elecciones, estos son los resultados que se presentarán al presidente del Estado de Israel el miércoles 4 de noviembre”, declaró el comité.

Posteriormente, el presidente Isaac Herzog mantendrá consultas con representantes de los partidos electos antes de decidir a qué legislador encargará la formación del próximo gobierno.

La toma de posesión de la 26ª Knesset está prevista para el 10 de noviembre.