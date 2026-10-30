Una pareja de socorristas de Florida sobrevivió al accidente ferroviario en España que dejó 69 muertos y luego actuó con rapidez para salvar vidas

Un bombero de Florida y su esposa, enfermera, sobrevivieron a un accidente de tren de alta velocidad en España que causó la muerte de al menos 69 personas, y actuaron con rapidez para salvar vidas. Según el Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville, Josué García-Otero, su esposa Diamary García y otros seis miembros de su familia se vieron involucrados en la colisión a alta velocidad de dos trenes en Urda, cerca de Toledo, en el centro de España, el miércoles por la mañana.

“Priorizamos la seguridad de los pacientes y luego comenzamos a tratar a los demás que se encontraban en estado crítico”, declaró García-Otero en un comunicado proporcionado por el departamento. “Mi esposa es enfermera y también estaba ayudando”. García-Otero lleva cuatro años en el departamento y está asignado al Equipo de Cuidados Intensivos, compuesto por paramédicos altamente capacitados. “Josué tenía todas las razones para centrarse en su propia familia y en nada más”, dijo el jefe de bomberos de Jacksonville, Percy Golden II.

“En lugar de eso, una vez que estuvieron a salvo, él y su esposa se fueron a trabajar. Eso demuestra la calidad de los socorristas que son.” El Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville informó que García-Otero había aparecido en su serie del Mes de la Herencia Hispana. “En ese artículo, dijo que este mes es un momento para honrar los valores que le transmitieron sus abuelos, ‘especialmente el de cuidar a los demás’”, indicó el departamento. “El miércoles, él y su esposa pusieron en práctica esos valores a miles de kilómetros de casa.” No quedó claro de inmediato en cuál de los dos trenes involucrados en el terrible accidente viajaban García-Otero y su familia.