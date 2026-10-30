Una pareja de socorristas de Florida sobrevivió al accidente ferroviario en España que dejó 69 muertos y luego actuó con rapidez para salvar vidas
Josué García-Otero, su esposa Diamary García y otros seis miembros de su familia se vieron involucrados en la colisión a alta velocidad de dos trenes en Urda
Un bombero de Florida y su esposa, enfermera, sobrevivieron a un accidente de tren de alta velocidad en España que causó la muerte de al menos 69 personas, y actuaron con rapidez para salvar vidas.
Según el Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville, Josué García-Otero, su esposa Diamary García y otros seis miembros de su familia se vieron involucrados en la colisión a alta velocidad de dos trenes en Urda, cerca de Toledo, en el centro de España, el miércoles por la mañana.
“Priorizamos la seguridad de los pacientes y luego comenzamos a tratar a los demás que se encontraban en estado crítico”, declaró García-Otero en un comunicado proporcionado por el departamento.
“Mi esposa es enfermera y también estaba ayudando”.
García-Otero lleva cuatro años en el departamento y está asignado al Equipo de Cuidados Intensivos, compuesto por paramédicos altamente capacitados.
“Josué tenía todas las razones para centrarse en su propia familia y en nada más”, dijo el jefe de bomberos de Jacksonville, Percy Golden II.
“En lugar de eso, una vez que estuvieron a salvo, él y su esposa se fueron a trabajar. Eso demuestra la calidad de los socorristas que son.”
El Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville informó que García-Otero había aparecido en su serie del Mes de la Herencia Hispana.
“En ese artículo, dijo que este mes es un momento para honrar los valores que le transmitieron sus abuelos, ‘especialmente el de cuidar a los demás’”, indicó el departamento.
“El miércoles, él y su esposa pusieron en práctica esos valores a miles de kilómetros de casa.”
No quedó claro de inmediato en cuál de los dos trenes involucrados en el terrible accidente viajaban García-Otero y su familia.
El ministro de Transportes español, Óscar Puente, afirmó que el desastre se produjo después de que varios trenes se detuvieran debido a un fallo en la señalización.
Según Puente, un tren estatal de Renfe fue autorizado a circular a velocidad normal, a pesar de que había un tren de Iryo detenido delante.
Los equipos de rescate revisaron el jueves los coches destrozados en busca de víctimas en el que fue el segundo accidente mortal de tren de alta velocidad en España este año.
Tras el trabajo de las grúas durante toda la noche del miércoles, se vio a los servicios de emergencia sacando de uno de los trenes lo que parecía ser un cuerpo envuelto en una manta.
El líder regional, Emiliano García-Page, declaró que el número de muertos había ascendido a 69 personas tras el hallazgo de restos humanos durante las labores de rescate nocturnas.
Además de los fallecidos, decenas resultaron heridos y 57 permanecen hospitalizados, informaron las autoridades el jueves.