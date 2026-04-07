El bloqueo de internet en Irán es el cierre nacional más prolongado desde la Primavera Árabe

Las autoridades iraníes cortaron el acceso a internet el 28 de febrero, día en que comenzó la guerra, tras un bloqueo previo en enero durante las protestas a nivel nacional. Este apagón actual lleva más de 38 días.

Según los observadores, el bloqueo de internet en Irán , que comenzó poco después de los primeros ataques estadounidenses e israelíes a finales de febrero, es ahora el apagón a escala nacional más prolongado desde la primavera árabe.

Su gravedad implica que muchos en Irán, más allá de sus propias experiencias, reciben información limitada sobre la guerra en comparación con otros en la región.

«Cuando hablo con gente dentro de Irán, a menudo desconocen la magnitud total de la destrucción y otros acontecimientos», dijo Amir Rashidi, director de Miaan Group, una organización de derechos humanos centrada en Irán.

Sus únicas fuentes son la televisión estatal iraní y un canal satelital. No tienen acceso a las principales fuentes de noticias, y ambos medios informan según sus propios intereses. Como resultado, los iraníes desconocen muchos detalles, e incluso las noticias en sí.

Doug Madory, director de análisis de internet en Kentik, dijo que si bien ha habido interrupciones más prolongadas a nivel subnacional en Myanmar y en áreas de Ucrania y Gaza durante los conflictos en curso, este ha sido el apagón a escala nacional más largo y grave desde la primavera árabe, cuando Libia perdió la conectividad a internet durante casi seis meses .

Sudán cortó el servicio de internet durante 37 días en 2019.

“El hecho de que el gobierno iraní siga bloqueando el acceso a internet sugiere que las estructuras del régimen no han cambiado mucho”, dijo Madory.

Actualmente, la mayoría de los iraníes solo pueden acceder a la Red Nacional de Información (Nin), una red nacional en desarrollo desde hace 16 años.

Completamente independiente de internet a nivel mundial, la Nin ofrece servicios paralelos, como motores de búsqueda, una versión iraní de Netflix y aplicaciones de mensajería.

Además, está bajo vigilancia gubernamental y se ha demostrado que sus plataformas, incluidas las aplicaciones de mensajería, entregan información sobre sus usuarios a las autoridades iraníes.

Un informe del Grupo Miaan reveló que “se está imponiendo una censura severa a los motores de búsqueda nacionales y a todas las plataformas locales”.

En concreto, en Gerdoo, la versión iraní de Google, las búsquedas de palabras clave como “guerra” o “alto el fuego” no arrojan resultados: “Como si no existiera ninguna guerra ni en Irán ni en ningún otro lugar del mundo”, decía el informe.

En otro motor de búsqueda iraní, al buscar “guerra” aparecen resultados sobre la decisiva victoria de Irán.

Rashidi afirmó: “Las plataformas nacionales distribuyen información bajo una censura y un control muy estrictos, en un esfuerzo deliberado por moldear la opinión pública”.

Los iraníes que desean sortear el bloqueo tienen pocas opciones, y estas son costosas. Algunos viajan por tierra, cruzando la frontera con Turquía, para conectarse a internet.

De lo contrario, el acceso a internet, ya sea a través de una VPN o de una tarjeta SIM especial, se vende en el mercado negro por entre 6 y 24 dólares el gigabyte, entre 5 y 20 veces más que la media mundial.

Esto ha convertido el acceso a internet en un “bien de lujo” disponible solo para unos pocos, según el informe de Miaan Group.

A pesar del costo humano, Miaan Group sugiere que este apagón probablemente continuará durante algún tiempo, ya que Irán sigue promoviendo la red nacional. Sin embargo, muchos servicios de esta red presentan fallas o simplemente no funcionan.

“Dadas las nuevas políticas del gobierno iraní, no hay perspectivas claras de que se restablezca la conectividad a internet.”