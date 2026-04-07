Israel advierte a los iraníes que no utilicen los trenes ante la inminente fecha límite impuesta por Trump

Un puente ferroviario en la ciudad de Kashan, en el centro de Irán , fue uno de los primeros objetivos bombardeados el martes, según informaron los medios estatales iraníes.

Donald Trump advirtió que “toda una civilización morirá esta noche” si Teherán no acepta sus demandas, en medio de una ola de bombardeos mientras Israel advertía a los iraníes que sus vidas correrían peligro si utilizaban los ferrocarriles del país.

Al parecer, dos personas murieron, mientras que el ejército israelí anunció el lanzamiento de “una oleada de ataques a gran escala contra decenas de infraestructuras”.

Según medios iraníes, un puente sobre una línea férrea cerca de Karaj, al noroeste de Teherán, fue alcanzado por un ataque.

Además, se registraron cortes de energía en la misma ciudad tras el bombardeo de una subestación y líneas de transmisión. También se reportaron ataques contra puentes cercanos a Qom y Tabriz.

Estados Unidos también atacó 50 objetivos militares en la isla iraní de Kharg, donde se encuentra su principal terminal de exportación de petróleo, en un contexto de notable escalada de los ataques contra Irán, justo antes de la fecha límite de las 8 p. m. ET (1 a. m. BST) fijada por el presidente estadounidense.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, publicó Trump el martes por la mañana, antes de expresar su esperanza de que “mentes menos radicalizadas” se hicieran cargo del país.

Las extraordinarias amenazas se produjeron horas antes de que expirara el ultimátum fijado por el presidente de Estados Unidos a las 20:00 (hora del este) del martes (4:30 de la madrugada del miércoles en Irán, o la 1:00 de la madrugada en el Reino Unido), en un intento por forzar importantes concesiones por parte de Irán.

Trump había dicho repetidamente que Estados Unidos estaba preparado para bombardear las centrales eléctricas y los puentes de Irán en un ataque concentrado contra la infraestructura civil del país si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y abandonaba cualquier intento de fabricar armas nucleares, aunque parece que algunos de los ataques ya podrían haber comenzado.

La posibilidad de bombardear la infraestructura de Irán ha sido condenada por abogados y expertos como un probable crimen de guerra, ya que su impacto en la población civil sería desproporcionado con respecto a cualquier ventaja militar teórica que se obtuviera, una conclusión que ha sido desestimada por la administración Trump.

El ejército israelí, en un mensaje publicado en persa en las redes sociales el martes por la mañana, dijo que “desde este momento” –8:50 hora de Irán– hasta las 21:00, los iraníes deberían abstenerse de “viajar en tren por todo Irán” por su propia seguridad.

“Su presencia en los trenes y cerca de las vías férreas pone en peligro su vida”, continuaba el comunicado, en una clara advertencia de que las estaciones y las vías normalmente utilizadas por civiles serían bombardeadas el martes.

Irán rechazó el lunes una propuesta para implementar un alto el fuego inmediato seguido de negociaciones de paz mediadas por Pakistán, Egipto y Turquía, argumentando que busca el fin definitivo de la guerra. Presentó una contrapropuesta de 10 puntos, que Trump reconoció, pero calificó de “insuficiente”.

Las negociaciones continuaron el martes por la mañana, aunque con escasos avances concretos. El día X, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró: «Más de 14 millones de iraníes orgullosos han manifestado hasta el momento su disposición a sacrificar sus vidas en defensa de Irán. Yo también he sido, soy y seré un sacrificador por Irán».

Una fuente iraní declaró a Reuters que Irán también exigía una indemnización por los daños sufridos y que se le permitiera mantener el control del estrecho, lo que le permitiría imponer tasas a los barcos que lo utilicen, una condición que sería inaceptable para Estados Unidos.

El lunes, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, afirmó que “hoy se registrará el mayor volumen de ataques” contra Irán y que los ataques del martes serían “aún mayores que los de hoy”.

Los medios iraníes informaron el martes que el aeropuerto de Khorramabad, en el oeste de Irán, había sido atacado, e Israel anunció que había llevado a cabo otra oleada de ataques contra Teherán durante la noche.

El ejército israelí declaró haber bombardeado una planta petroquímica en Shiraz, donde, según afirmó, se producía ácido nítrico utilizado para fabricar explosivos, así como una plataforma de lanzamiento de misiles balísticos en el noroeste de Irán.

Los medios iraníes también informaron de que una sinagoga en Teherán fue destruida en el bombardeo, aunque Israel afirmó que no atacó sinagogas.

Funcionarios estadounidenses informaron a Fox News y al Wall Street Journal que bombarderos furtivos B-2 lanzaron bombas antibúnker de 13.600 kg (30.000 libras) sobre un complejo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán el sábado. Se trataba de municiones GBU-57, del mismo tipo que se utilizó en el ataque estadounidense de junio pasado contra la instalación nuclear subterránea iraní de Fordow.

Según informaron medios israelíes, Benjamin Netanyahu declaró el domingo ante miembros del gabinete de seguridad del país que la guerra contra Hezbolá en el Líbano continuaría independientemente del resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro afirmó que existía una «separación de escenarios».

Un ataque en Arabia Saudí alcanzó un complejo petroquímico en una extensa zona industrial en la ciudad oriental de Jubail, y los trabajadores del lugar fueron evacuados.

Las sirenas sonaron repetidamente en Israel mientras continuaban los ataques con misiles.

Se reportaron cinco impactos en la zona de Tel Aviv, y Israel afirmó que Irán había disparado misiles balísticos con ojivas de racimo, pero no se reportaron víctimas de inmediato.

El precio del petróleo crudo Brent aumentó ligeramente hasta situarse ligeramente por encima de los 110 dólares por barril en las operaciones de la mañana.