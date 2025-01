El ex estratega de Obama, David Axelrod, critica los ‘atroces’ indultos de Biden a familiares

David Axelrod, ex estratega de la campaña de Barack Obama, criticó la decisión del ex presidente Joe Biden de indultar a sus familiares en los últimos momentos de su presidencia, y le dijo al ex comandante en jefe que “sea un hombre”.

“Eso fue escandaloso”, se quejó Axelrod, un crítico frecuente de Biden , en un episodio de su podcast “Hacks on Tap” publicado el martes. “Que 10 minutos antes de la investidura, anunciaran que había indultado a miembros de su familia.

“Quiero decir, ¡sé hombre! ¿Sabes a qué me refiero? Sé hombre y, si lo vas a hacer, hazlo, pero no lo hagas literalmente, ya que tienes un pie fuera de la puerta y no tienes que dar explicaciones ni rendir cuentas por ello”, continuó el colaborador de CNN.

“¿Se podría terminar una presidencia de una manera tan mala como la de él? Quiero decir, Trump lo hizo”, dijo Axelrod.

Biden tomó el lunes la decisión sin precedentes y controvertida de otorgar indultos generales y preventivos a sus hermanos y sus cónyuges, que se anunciaron unos 15 minutos antes de que Donald Trump tomara juramento como el 47º presidente.

Biden, de 82 años, afirmó que su familia había sido “sometida a incesantes ataques y amenazas, motivados únicamente por el deseo de lastimarme, el peor tipo de política partidista” y que “no tienen motivos para creer que estos ataques terminarán”.

La medida se produce exactamente 50 días después de que el 46º presidente anunciara un indulto histórico y amplio a su deshonrado hijo Hunter tras su condena por cargos de armas y fraude fiscal.

Trump, de 78 años, dijo a Sean Hannity de Fox News en una entrevista transmitida el miércoles que Biden había recibido “muy malos consejos” para otorgar los indultos a sus familiares.

“¿Saben qué es lo gracioso, y quizás lo triste? No se concedió el indulto”, dijo Trump.

“Joe Biden recibió muy malos consejos... Joe Biden tiene muy malos asesores”, continuó el presidente. “Alguien le aconsejó a Joe Biden que diera indultos a todos menos a él”.