El flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz alcanza los 12 millones de barriles diarios

El flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz alcanza los 12 millones de barriles diarios

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

El flujo de petróleo a través del estrecho ha experimentado un repunte desde septiembre, con más de 9 millones de barriles navegando diariamente bajo la protección militar estadounidense

Internacional
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Según los analistas , este mes han transitado por el estrecho de Ormuz más de 12 millones de barriles de petróleo al día, una cifra superior a la media diaria del mes pasado, a pesar del aumento de los ataques procedentes de Irán.

El flujo de petróleo a través del estrecho ha experimentado un repunte desde septiembre, con más de 9 millones de barriles navegando diariamente bajo la protección militar estadounidense, según TankerTracker.com y la firma de análisis marítimo Kpler.

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El aumento de las exportaciones se produce a pesar de que 26 buques han sido atacados en lo que va de octubre, lo que lo convierte en el período más peligroso para los buques cisterna y de carga desde que comenzó la guerra.

El peligro subyacente quedó ejemplificado el miércoles, cuando un buque de carga se hundió tras ser alcanzado por un proyectil desconocido, según analistas de incidentes militares y marítimos de Irán.

$!El peligro subyacente quedó ejemplificado el miércoles, cuando un buque de carga se hundió tras ser alcanzado por un proyectil desconocido, según analistas de incidentes militares y marítimos de Irán.
El peligro subyacente quedó ejemplificado el miércoles, cuando un buque de carga se hundió tras ser alcanzado por un proyectil desconocido, según analistas de incidentes militares y marítimos de Irán. EFE

Pero los peligros que se avecinan parecen verse compensados por las ganancias, ya que los marineros han alardeado repetidamente de haber ganado decenas de miles de dólares más el mes pasado al asumir el riesgo.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), estimó que solo el lunes pasaron por allí unos 19 millones de barriles de petróleo.

“Los tránsitos por el estrecho de Ormuz continúan a pesar de la agresión injustificada de Irán”, declaró Hawkins a The New York Times.

$!Según analistas marítimos, las transferencias de mercancías entre buques en el Golfo de Omán también se han mantenido relativamente bajas durante la última semana.
Según analistas marítimos, las transferencias de mercancías entre buques en el Golfo de Omán también se han mantenido relativamente bajas durante la última semana. EFE

Sin embargo, el comercio de petróleo está empezando a mostrar signos de tensión, con una caída drástica del flujo la semana pasada tras algunos de los ataques más duros de Irán.

Si bien casi 23 millones de barriles de petróleo pasaron clandestinamente por el estrecho de Ormuz el jueves pasado, solo una décima parte de esa cantidad lo hizo el miércoles, según Kpler.

Según Kpler, el promedio más reciente de 6 días reveló que menos de 4,6 millones de barriles de petróleo transitaban por el estrecho cada día.

Según analistas marítimos, las transferencias de mercancías entre buques en el Golfo de Omán también se han mantenido relativamente bajas durante la última semana

La volátil situación, junto con los repetidos ataques de los hutíes contra la infraestructura energética saudí, ha mantenido elevado el precio del petróleo, y el jueves el precio de referencia internacional del Brent se mantuvo por encima de los 104 dólares por barril.

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Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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