El flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz alcanza los 12 millones de barriles diarios

Según los analistas , este mes han transitado por el estrecho de Ormuz más de 12 millones de barriles de petróleo al día, una cifra superior a la media diaria del mes pasado, a pesar del aumento de los ataques procedentes de Irán. El flujo de petróleo a través del estrecho ha experimentado un repunte desde septiembre, con más de 9 millones de barriles navegando diariamente bajo la protección militar estadounidense, según TankerTracker.com y la firma de análisis marítimo Kpler.

El aumento de las exportaciones se produce a pesar de que 26 buques han sido atacados en lo que va de octubre, lo que lo convierte en el período más peligroso para los buques cisterna y de carga desde que comenzó la guerra. El peligro subyacente quedó ejemplificado el miércoles, cuando un buque de carga se hundió tras ser alcanzado por un proyectil desconocido, según analistas de incidentes militares y marítimos de Irán.

Pero los peligros que se avecinan parecen verse compensados por las ganancias, ya que los marineros han alardeado repetidamente de haber ganado decenas de miles de dólares más el mes pasado al asumir el riesgo. El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), estimó que solo el lunes pasaron por allí unos 19 millones de barriles de petróleo. “Los tránsitos por el estrecho de Ormuz continúan a pesar de la agresión injustificada de Irán”, declaró Hawkins a The New York Times.