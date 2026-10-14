Petróleo sube ante la escalada militar internacional en Yemen

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Dinero
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    Petróleo sube ante la escalada militar internacional en Yemen
    Funcionarios iraníes están aplicando nuevas tácticas para atacar buques, con el objetivo de mantener altos los precios e influir en las elecciones de mitad de mandato de EU. ESPECIAL.

El alza del crudo responde a tensiones en Medio Oriente, con ataques de hutíes a infraestructuras saudíes y barcos en Ormuz

Los precios del petróleo avanzaron el miércoles, después de que nuevas amenazas contra la infraestructura energética del Golfo aumentaran la preocupación por la seguridad del suministro.

A las 09:38 GMT, los futuros del Brent subían 14 centavos, a 105.83 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaban 57 centavos, a 94.71 dólares. Ambos avanzaron más de un dólar más temprano y el WTI tocó un pico de más de dos semanas, a 95.41 dólares.

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De acuerdo a Thadeu Dos Santos, Regional, director en Infinox, os hutíes de Yemen afirmaron que las operaciones contra aeropuertos e instalaciones petroleras continuarán en los próximos días, manteniendo elevado el riesgo de nuevas interrupciones, mientras Pakistán y Turquía anunciaron el despliegue de tropas para apoyar al gobierno de Arabia Saudí.

Añadió que los recientes ataques no han afectado de forma significativa a la producción ni a la infraestructura de exportación de Arabia Saudí, pero un ataque exitoso contra instalaciones críticas podría aumentar la preocupación por el suministro físico y prolongar el repunte.

“El contexto regional más amplio sigue respaldando los precios. Los persistentes riesgos de seguridad en el estrecho de Ormuz y la falta de avances significativos entre Washington y Teherán continúan ensombreciendo las perspectivas para el transporte marítimo y los flujos energéticos regionales”, explicó.

Sin embargo, resaltó que las rutas alternativas de exportación y las liberaciones de reservas de emergencia están proporcionando un importante colchón, limitando la magnitud de las subidas.

Por ahora, las tensiones geopolíticas siguen siendo el principal factor del mercado.

“Nuevos ataques contra activos energéticos saudíes o de otros países del Golfo podrían ejercer una presión alcista adicional sobre los precios, mientras que las señales de que las rutas de exportación siguen operativas y los volúmenes se mantienen resilientes podrían limitar las ganancias”, resaltó.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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