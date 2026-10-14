Petróleo sube ante la escalada militar internacional en Yemen

Los precios del petróleo avanzaron el miércoles, después de que nuevas amenazas contra la infraestructura energética del Golfo aumentaran la preocupación por la seguridad del suministro.

A las 09:38 GMT, los futuros del Brent subían 14 centavos, a 105.83 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaban 57 centavos, a 94.71 dólares. Ambos avanzaron más de un dólar más temprano y el WTI tocó un pico de más de dos semanas, a 95.41 dólares.

TE PUEDE INTERESAR: El turismo internacional en México crece un 1.3% interanual en agosto

De acuerdo a Thadeu Dos Santos, Regional, director en Infinox, os hutíes de Yemen afirmaron que las operaciones contra aeropuertos e instalaciones petroleras continuarán en los próximos días, manteniendo elevado el riesgo de nuevas interrupciones, mientras Pakistán y Turquía anunciaron el despliegue de tropas para apoyar al gobierno de Arabia Saudí.

Añadió que los recientes ataques no han afectado de forma significativa a la producción ni a la infraestructura de exportación de Arabia Saudí, pero un ataque exitoso contra instalaciones críticas podría aumentar la preocupación por el suministro físico y prolongar el repunte.

“El contexto regional más amplio sigue respaldando los precios. Los persistentes riesgos de seguridad en el estrecho de Ormuz y la falta de avances significativos entre Washington y Teherán continúan ensombreciendo las perspectivas para el transporte marítimo y los flujos energéticos regionales”, explicó.

Sin embargo, resaltó que las rutas alternativas de exportación y las liberaciones de reservas de emergencia están proporcionando un importante colchón, limitando la magnitud de las subidas.

Por ahora, las tensiones geopolíticas siguen siendo el principal factor del mercado.

“Nuevos ataques contra activos energéticos saudíes o de otros países del Golfo podrían ejercer una presión alcista adicional sobre los precios, mientras que las señales de que las rutas de exportación siguen operativas y los volúmenes se mantienen resilientes podrían limitar las ganancias”, resaltó.