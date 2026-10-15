Sismo de magnitud 6.9 sacude Kamchatka, al oriente de Rusia

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este viernes (tiempo local) la región de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se registró a las 03:35 GMT, a unos 76 kilómetros (km) al noreste de Ozernovskiy, con una profundidad de 143.2 kilómetros, de acuerdo con el organismo.