Sismo de magnitud 6.9 sacude Kamchatka, al oriente de Rusia
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Los primeros reportes no ofrecieron información confirmada sobre daños materiales o víctimas
Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este viernes (tiempo local) la región de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El movimiento telúrico se registró a las 03:35 GMT, a unos 76 kilómetros (km) al noreste de Ozernovskiy, con una profundidad de 143.2 kilómetros, de acuerdo con el organismo.
El Centro Sismológico Euro-Mediterráneo reportó una magnitud de 7.0 para el mismo sismo, con una profundidad aproximada de 140 kilómetros.
Mientras que el Servicio Geofísico Unificado de Rusia ubicó el epicento en tierra a 156 kilómetros al suroeste de Petropavlovsk-Kamchatski a 138 km de profundidad, donde se logró sentir con una intensidad de hasta cinco puntos.
Los primeros reportes no ofrecieron información confirmada sobre daños materiales o víctimas.
(Con información de Reforma)