Sismo de magnitud 6.9 sacude Kamchatka, al oriente de Rusia

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    Sismo de magnitud 6.9 sacude Kamchatka, al oriente de Rusia
    Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este viernes (tiempo local) la región de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). X
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por Karla Velázquez

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Los primeros reportes no ofrecieron información confirmada sobre daños materiales o víctimas

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este viernes (tiempo local) la región de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se registró a las 03:35 GMT, a unos 76 kilómetros (km) al noreste de Ozernovskiy, con una profundidad de 143.2 kilómetros, de acuerdo con el organismo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/reportan-sismo-de-78-en-la-costa-oriental-de-rusia-estados-unidos-activa-alerta-de-tsunami-NN17387864

El Centro Sismológico Euro-Mediterráneo reportó una magnitud de 7.0 para el mismo sismo, con una profundidad aproximada de 140 kilómetros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sismo-de-52-grados-de-magnitud-remece-el-suroeste-de-peru-sin-dejar-afectados-LA24067084

Mientras que el Servicio Geofísico Unificado de Rusia ubicó el epicento en tierra a 156 kilómetros al suroeste de Petropavlovsk-Kamchatski a 138 km de profundidad, donde se logró sentir con una intensidad de hasta cinco puntos.

Los primeros reportes no ofrecieron información confirmada sobre daños materiales o víctimas.

(Con información de Reforma)

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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