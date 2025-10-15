El Gobierno Trump autorizó operaciones encubiertas en Venezuela, según The New York Times

Internacional
/ 15 octubre 2025
    El Gobierno Trump autorizó operaciones encubiertas en Venezuela, según The New York Times
    Lo anterior ocurre en medio de la presión contra el líder Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos no reconoce como Mandatario legítimo. FOTO.: ESPECIAL

El permiso, emitido bajo autoridad presidencial, permite a la CIA llevar a cabo acciones letales en territorio venezolano y en varias áreas del Caribe

WASHINGTON .-El presidente de EU, Donald Trump, habría autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, esto en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro para derrocarlo.

De acuerdo al periódico The New York Times, la medida forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y contempla la posibilidad de ejecutar operaciones letales dentro del territorio venezolano o en el Caribe, ya sea de forma unilateral o en coordinación con el ejército estadounidense.

Hasta ahora, no está claro si existen operaciones activas en marcha o si la autorización funciona como una medida preventiva ante una posible escalada.

El diario neoyorquino señala que el Pentágono está elaborando opciones militares para consideración del presidente Trump, incluyendo ataques selectivos en Venezuela.

Esta noticia se produce en un momento en que el Ejército estadounidense está “planeando una posible escalada, diseñando alternativas para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela”, destaca el rotativo.

Trascendió que en la región habría ya unos 10,000 soldados estadounidenses desplegados, la mayoría en Puerto Rico, además de una flotilla naval con ocho buques de guerra y un submarino.

El plan, identificado como un “hallazgo presidencial”, habría sido diseñado por el secretario de Estado Marco Rubio junto al director de la C.I.A., John Ratcliffe, con el objetivo de derrocar al mandatario venezolano.

Ni la Casa Blanca ni la C.I.A. comentaron sobre la información. The New York Times recuerda que Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por datos que conduzcan a la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense.

EU ha atacado diversas embarcaciones -que Washington asegura transportaban drogas- en costas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

Temas


Inseguridad
Terrorismo

Localizaciones


Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Perla Sánchez

