El jefe de defensa de Pakistán se dirige a Irán mientras circulan informes sobre un marco de paz

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    El jefe de defensa de Pakistán se dirige a Irán mientras circulan informes sobre un marco de paz
    Entre las disposiciones mencionadas figuraban los compromisos de ambas partes de evitar atacar infraestructuras militares, civiles o económicas; garantizar la libertad de navegación en el estrecho; detener la “incitación” de los medios de comunicación y, por parte de Estados Unidos, levantar gradualmente algunas sanciones a cambio de la adhesión de Irán al acuerdo. AP

El supuesto borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán reabriría el estrecho de Ormuz y reanudaría las conversaciones de paz en el plazo de una semana

El mariscal de campo paquistaní Asim Munir se dirige a Teherán el viernes, en lo que constituye el indicio más significativo hasta el momento esta semana de que Estados Unidos e Irán podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo de paz, mientras que los medios estatales saudíes afirman haber obtenido el marco de un acuerdo.

Munir, jefe de las fuerzas armadas de Pakistán, ha forjado un vínculo con el presidente Trump, quien elogia regularmente su labor de mediación en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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El supuesto borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán reabriría el estrecho de Ormuz y reanudaría las conversaciones de paz en el plazo de una semana, pero no menciona el programa nuclear de Teherán, el antiguo punto de fricción entre ambos adversarios.

Esta omisión alimentó el escepticismo en Washington y Jerusalén, donde los funcionarios han argumentado que Teherán ha utilizado repetidamente negociaciones regionales más amplias para eludir la presión sobre sus ambiciones nucleares.

Entre las disposiciones mencionadas figuraban los compromisos de ambas partes de evitar atacar infraestructuras militares, civiles o económicas; garantizar la libertad de navegación en el estrecho; detener la “incitación” de los medios de comunicación y, por parte de Estados Unidos, levantar gradualmente algunas sanciones a cambio de la adhesión de Irán al acuerdo.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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