Revelan que buceadores italianos que se ahogaron en las Maldivas cometieron un trágico error

Los cuerpos de Monica Montefalcone, de 52 años, su hija Giorgia Sommacal, de 20, Muriel Oddenino, de 31, y Federico Gualtieri, de 31, fueron encontrados el lunes cerca de la entrada de la tercera y última cámara de las cuevas en el atolón de Vaavu, a una profundidad de unos 50 metros.

Según el equipo de élite enviado para recuperar los cuerpos, los cinco buceadores italianos que se ahogaron en las Maldivas el jueves pasado podrían haberse desorientado y entrado en pánico al encontrarse en una cueva submarina sin una salida clara.

El cuerpo de su instructor de buceo, Gianluca Benedetti, de 44 años, fue encontrado cerca de la entrada de la misma cámara.

El sistema de cuevas incluye una primera cámara conectada a una segunda por un corredor de unos 30 metros de largo y 3 metros de ancho, según informó el periódico italiano La Repubblica.

Una vez en la segunda cámara, la entrada al corredor está oculta por un banco de arena, y justo encima se encuentra la entrada a la tercera cámara, que es un callejón sin salida.

Según el grupo de buzos finlandeses contratados por la organización de investigación DAN Europe para encontrarlos, el grupo de italianos parece haber entrado por error en la tercera cámara y haber entrado en pánico al darse cuenta de que no había forma de salir antes de quedarse sin oxígeno.

“No había escapatoria”, declaró Laura Marroni, directora ejecutiva de DAN Europe, a La Repubblica.

Si el grupo hubiera tomado un camino equivocado, “habría sido muy complicado regresar, especialmente con el escaso suministro de aire”, agregó Marroni.

El grupo utilizaba bombonas de oxígeno estándar de 12 litros, no aptas para profundidades inferiores a 30 metros, y habrían tenido poco tiempo para dar la vuelta.

“Estamos hablando de 10 minutos, tal vez incluso menos”, dijo Marroni.

“Darse cuenta de que el camino no es el correcto, y tener poco aire tal vez después de retroceder, te aterra”, agregó.

“Entonces respiras rápidamente y el aire baja.”

Los cinco italianos eran buceadores experimentados, y las razones exactas por las que realizaron una inmersión tan profunda sin el equipo adecuado siguen bajo investigación.

Los buceadores finlandeses de élite recuperaron equipos técnicos, incluidas cámaras GoPro que llevaban algunos miembros del grupo, con la esperanza de que esto les permita comprender mejor la peor tragedia de buceo en la historia de las Maldivas.

Los dos últimos cuerpos fueron recuperados el miércoles, dando así por finalizada la misión.

Una sexta víctima, el sargento mayor Mohamed Mahudhee , buzo militar, falleció el sábado a causa del síndrome de compresión subacuática cuando intentaba localizar los cuerpos.

A pesar de ser “uno de los mejores” buceadores de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas, no estaba entrenado para la misión fatal , según su mentor militar, Shafraz Naeem.