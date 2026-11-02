El ministro canadiense de Comercio viaja a China para aumentar 50% las exportaciones
Maninder Sidhu anunció en un comunicado que estará en el país oriental del 3 al 6 de noviembre y visitará Pekín y Shanghái
TORONTO.- El ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, iniciará el martes una visita a China de cuatro días para reforzar las relaciones comerciales entre los dos países, con el objetivo de aumentar un 50% las exportaciones canadienses al gigante asiático para 2030.
Lo anterior se dará en el marco de la estrategia de Ottawa para diversificar sus socios comerciales y apoyar a las empresas canadienses en el exterior.
En Pekín, Sidhu copresidirá junto con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, una reunión de la Comisión Económica y Comercial Conjunta, que por primera vez se celebrará a nivel ministerial y abordará cuestiones comerciales bilaterales y áreas de interés económico común.
Posteriormente, el ministro se desplazará a Shanghái para participar en la Exposición Internacional de Importaciones de China, donde Canadá será país invitado de honor, y mantendrá reuniones con autoridades, inversores y empresas.
Durante la visita, Sidhu explorará oportunidades para ampliar la cooperación comercial en sectores como la agricultura y la industria agroalimentaria, la energía, las tecnologías limpias y los productos de consumo.
En enero de este año, el primer ministro canadiense, Mark Carney, realizó su primer viaje oficial a China, una visita que el Gobierno canadiense considera el “punto de inflexión” de las relaciones bilaterales.
Sidhu destacó que las exportaciones canadienses de mercancías a China aumentaron un 31.4% en el primer semestre de 2026, hasta 21 mil 500 millones de dólares canadienses (15.400 millones de dólares estadounidenses o 13 mil 750 millones de euros).
En 2025, el intercambio bilateral de mercancías ascendió a 125 mil 700 millones de dólares canadienses, de los que 35 mil millones correspondieron a exportaciones de Canadá.