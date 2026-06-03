El ministro de Defensa de Japón rechaza las acusaciones de ‘nuevo militarismo’ formuladas por China

Bajo el mandato de la primera ministra Sanae Takaichi, Japón ha acelerado su giro hacia una política de defensa más proactiva, desprendiéndose aún más, con el apoyo de Estados Unidos, de su postura pacifista vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El ministro de Defensa de Japón lanzó una indirecta velada a China, comprometiéndose a seguir reforzando las fuerzas armadas a pesar de las críticas de Pekín a la postura cada vez más firme de Tokio en materia de seguridad.

Este cambio ha suscitado frecuentes críticas por parte de Pekín, que ha acusado a Tokio de seguir una política temeraria de “nuevo militarismo” que podría desestabilizar la región.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, respondió diciendo que “nada podría estar más lejos de la verdad”.

“Piénsenlo. Hay un país que posee un enorme arsenal de armas nucleares y bombarderos estratégicos”, dijo Koizumi en el Diálogo Shangri-La anual en Singapur.

«Japón no posee ninguna de esas armas. Y, sin embargo, se le tacha de “nuevo militarismo”. ¿No es extraño?», dijo, sin mencionar a China por su nombre.

Se cree que China posee cientos de ojivas nucleares y que ha estado desarrollando rápidamente su ejército en los últimos años.

Desde que Takaichi sugiriera en noviembre que Japón podría intervenir militarmente si China intentara apoderarse de Taiwán, la isla autónoma que Pekín reclama como parte de su territorio, ha habido una disputa diplomática entre los dos rivales asiáticos.

Koizumi afirmó que China estaba expandiendo sus capacidades militares “sin la suficiente transparencia” y que sus actividades militares eran “motivo de grave preocupación para Japón”.

Según afirmó, Tokio “reforzará progresivamente sus capacidades de defensa y realizará actualizaciones continuas con un alto grado de transparencia”, incluso en los campos de la inteligencia artificial, los sistemas no tripulados y la defensa cibernética y espacial.

“La historia de Japón como nación amante de la paz ha sido valorada por la región y por la comunidad internacional. Este hecho no se verá empañado por afirmaciones falsas, porque es un hecho”, afirmó.

El Diálogo de Shangri-La es el principal foro de defensa de Asia, que reúne a funcionarios de seguridad y expertos de unos 45 países.

A diferencia de Japón —y de su aliado Estados Unidos—, China ha enviado una delegación reducida que, por segundo año consecutivo, no incluye a su ministro de Defensa, Dong Jun.

Koizumi dijo que le entristecía “no haber tenido la oportunidad de celebrar una reunión en esta ocasión”.