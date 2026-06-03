La nueva entidad de peaje de Irán afirma que 300 barcos se han inscrito para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) declaró que la mayoría de los buques solicitantes eran petroleros, y que al menos el 77% de los solicitantes buscaban salir del Golfo Pérsico para llegar a Asia, en particular a China e India, dos de los mayores compradores de combustible de Oriente Medio.

Al menos 300 barcos no iraníes han solicitado paso seguro por el estrecho de Ormuz , mientras que la nueva autoridad de Teherán busca crear un sistema de peaje permanente a lo largo de este paso vital.

La PGSA, que está sujeta a sanciones estadounidenses, señaló que los permisos no se otorgarían a “países hostiles”, término que ha utilizado para describir a Estados Unidos e Israel, junto con sus aliados.

“De conformidad con las políticas declaradas de la República Islámica de Irán, la PGSA no tiene autoridad para expedir permisos para el paso de buques procedentes de países hostiles y, en condiciones de restricciones derivadas de la guerra, prioriza el paso de buques asociados con gobiernos aliados”, añadió la agencia.

La PGSA no especificó cuánto se le cobraría a cada barco por el paso por el estrecho de Ormuz, aunque informes anteriores sugerían que los petroleros podrían pagar hasta 2 millones de dólares a la República Islámica.

Estados Unidos ha ordenado a los buques que no paguen las tarifas exorbitantes de Irán, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sancionó a la PGSA la semana pasada.

“El último intento del ejército iraní de extorsionar el comercio marítimo mundial es prueba de que la Furia Económica ha dejado al régimen desesperado por dinero en efectivo”, dijo Bessent, y agregó que cualquiera que proporcione dinero al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se enfrenta a sanciones de Estados Unidos.

Las declaraciones de la PGSA se produjeron cuando la IRGC anunció que sus fuerzas navales han escoltado a 24 buques a través del estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.

La Guardia Revolucionaria Islámica también confirmó que estuvo detrás del ataque contra el buque portacontenedores MSC Sariska V, con bandera panameña, cerca de Kuwait, como represalia por el ataque estadounidense contra el buque iraní M/V Lian Star.

Estados Unidos sostiene que sus buques de guerra que patrullan el Golfo de Omán han interceptado 121 embarcaciones comerciales hasta el lunes, y que otros cinco buques han sido “inmovilizados” para garantizar el bloqueo de los puertos iraníes.

El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los temas clave en las frágiles conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, ya que Teherán busca establecer de forma permanente el sistema de peaje, mientras que la administración Trump exige que el paso permanezca abierto y libre.