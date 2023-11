‘El mundo no está logrando controlar la crisis climática’, alerta el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres

“ El mundo no está logrando controlar la crisis climática ”, aseguró António Guterres, secretario general de Naciones Unidas en un comunicado. “ Un avance de a pocos no valdrá. Es hora de una supernova de ambición climática en cada país, cada ciudad y sector ”, agregó Guterres.

“Los gobiernos no solo deben acordar qué acciones climáticas más severas se tomarán, sino también empezar a mostrar exactamente cómo aplicarlas”, indicó Stiell en un comunicado. “Miles de millones de personas en todo el mundo esperan que los gobiernos actúen sobre el cambio climático”, explicó Steill.

Por otra parte, Sultan al Jaber, presidente de la COP28 en Dubái y jefe de la Abu Dhabi National Oil Company, puntualizó que el reporte evidencia que “simplemente, ya no queda tiempo para demoras”.

“Tenemos que reconstruir la confianza en el proceso de París. Lo que significa cumplir con todos los compromisos, y en particular los financieros”, concluyó Stiell.

ACUERDO DE PARIS

El Acuerdo de París de 2015 puso como su objetivo principal lograr limitar el calentamiento global “muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales”.

ABANDONO DE LAS ENERGÍAS FÓSILES

Una coalición internacional que está conformada por más de un centenar de oenegés solicitó realizar una “decisión formal”, y no simplemente compromisos voluntarios, en lo que se refiere a eliminación de las energías fósiles durante la COP28, que será inaugurada a finales de este mes en Dubái.

“El éxito de la COP28 se medirá por su capacidad para lograr un acuerdo sobre un paquete de energía completo”, que incluya un compromiso sobre “la eliminación de todas las energías fósiles (carbón, petróleo y gas) en todos los sectores”, detallan las asociaciones en una carta que fue dirigida al presidente de la COP28, Sultan Al Jaber.

Según estas asociaciones, esto debería traducirse en la cancelación de nuevos proyectos fósiles, así como un descenso “urgente” de su producción y uso durante esta década.

Esta carta fue firmada por varias organizaciones que están comprometidas con la defensa del medioambiente en todo el mundo, entre ellas, 350.org, CAN (Climate Action Network), Friends of the Earth US, Greenpeace International.

“Consideraremos que cualquier decisión que reconozca la necesidad de desarrollar energías renovables y eficiencia energética, pero que guarde silencio sobre la necesidad urgente de abandonar las energías fósiles, es inadecuada y no está alineada con la ciencia”, reiteran los firmantes.

“El paquete de energía debe formar parte formalmente del texto final de la COP28 y no ser relegado a simples ‘compromisos’”, indicaron las oenegés.

CRISIS CLIMÁTICA Y PROBLEMAS GEOPOLÍTICOS

De acuerdo con un estudio dado a conocer hoy por Control Risk, titulado “RiskMap”, tanto crisis climática, como los problemas geopolíticos, cibernéticos y digitales destacan entre los principales riesgos para todo el mundo 2024.

Habiendo sido este año el más caluroso registrado hasta ahora, RiskMap 2024 demuestra cómo la crisis climática se está convirtiendo en el principal generador de amenazas globales.

Nick Allan, consejero delegado de Control Risks, expresó que para las empresas “será esencial garantizar que el riesgo se pueda evaluar de manera objetiva y con una variedad de lentes. Un exceso de incertidumbre impulsa una visión pesimista del futuro y una reticencia de las empresas a asumir riesgos calculados en busca de oportunidades”.

LÍDERES RELIGIOSOS Y CRISIS CLIMÁTICA

El paso 7 de noviembre una treintena de líderes religiosos de todo el mundo firmaron una Declaración Interconfesional en la que exhortan a los mandatarios políticos a que realicen medidas concretas ante la crisis climática.

En este texto, los líderes de las principales religiones del mundo y de algunas tradiciones indígenas, además, se comprometieron a impulsar a sus comunidades para luchar contra el cambio climático y a construir alianzas con otras organizaciones que promuevan el desarrollo sostenible.

“Creo que el cambio climático es una cuestión laica. De hecho, los políticos y el mundo de la política, los científicos, etc., se ocupan de ello. Pero la implicación de los líderes religiosos se debe a que también hay una dimensión ética y moral”, dijo el cardenal Pietro Parolin, secretario de estado del Vaticano, a Vatican News.

“La Santa Sede está interesada en todos los aspectos del problema, en cuanto a la reducción de las emisiones de gases, el problema del aumento del nivel del mar...”, comentó Parolin y agregó que el Vaticano planea poner su atención en otras “dos cuestiones particulares”.

Por una parte, el estilo de vida: “Necesitamos cambiar nuestro modo de vida para no dañar la creación, no dañar la naturaleza, sino ser administradores responsables de ella, como dijo el papa: ésta es la tarea que Dios encomendó a la humanidad cuando la creó”, detalló Parolin.

Y por otra, la educación: “De las nuevas generaciones para utilizar los recursos de este mundo de una manera diferente”, concluyó el secretario de estado del Vaticano.

RESULTADO DEL CAMBIO CLIMÁTICO, TEMPERATURAS ELEVADAS

El 9 de noviembre, Climate Central hizo público su último informe en el señala que los humanos nunca habían padecido de temperaturas tan elevadas como las que se han registrado entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, 1.3 grados por encima de lo usual, siendo estas las más altas en 125,000 años.