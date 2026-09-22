El Niño amenaza a Asia con sequías y podría subir los precios de los alimentos en todo el mundo

BANTEN.-Todas las señales apuntan a un fenómeno de El Niño que batirá récords este año, lo que, según expertos, podría provocar una grave sequía en Asia y otros fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas.

El Niño forma parte de un ciclo climático natural de calentamiento de las temperaturas oceánicas, pero se espera que el de este año alcance nuevos extremos de sequía, olas de calor, inundaciones y otras alteraciones relacionadas con el clima en Sudamérica, África y Asia.

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El Sudeste Asiático es una de las regiones más vulnerables del mundo al clima. Ya está afectado por una crisis energética desencadenada por la guerra en Irán. El Niño está avivando incendios forestales en tierras agrícolas, agotando los suministros de agua de grandes ciudades y perjudicando las capturas de pescado en la región.

Los gobiernos asiáticos, que han recurrido a sus reservas financieras para mitigar los efectos indirectos de la guerra —como el aumento de los costos de la energía y la escasez de suministros de fertilizantes— tienen menos capacidad para hacer frente al El Niño que se intensifica este año, que se espera alcance su apogeo para diciembre.

El fenómeno podría amplificar otras crisis en el sudeste asiático, según Paul Teng, del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur. “El Niño sólo está agravando todos los demás problemas que vemos”, señaló.

AMENAZA LA SEGURIDAD ALIMENATARIA MUNDIAL

Durante los años de El Niño, las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico son más cálidas de lo habitual. Esto ocurre cada pocos años y a menudo altera los patrones meteorológicos globales.

Este año, los mares ya están más calientes que el promedio y los océanos del mundo alcanzaron nuevos récords de temperatura en agosto a medida que el clima se calienta, señaló Kareff Rafisura, jefa de la División de Reducción del Riesgo de Desastres de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico.

Este El Niño en intensificación podría ser el “más fuerte que se recuerde”, según el servicio nacional de meteorología y clima del Reino Unido. De forma similar, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos indicó que hay un 69% de probabilidad de que este sea el El Niño más fuerte registrado desde que comenzaron los registros en 1950.

El impacto de El Niño se sentirá de manera distinta según la región, pero se espera que ponga en riesgo la seguridad alimentaria en todo el mundo. Podría empujar al menos a 49 millones de personas más a una inseguridad alimentaria aguda para finales de 2027, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

El problema será más grave en partes de Centroamérica y el sur de África, con efectos significativos también previstos en el este de África y el sur y sudeste de Asia, advirtió la agencia alimentaria.

En el sudeste asiático, los incendios forestales están arrasando bosques y turberas en Indonesia, levantando columnas de neblina tóxica. El nivel de agua de un importante embalse que abastece a la bulliciosa capital, Yakarta —la metrópolis más grande del mundo— está bajando centímetro a centímetro.

A medida que el lago se seca, han emergido las ruinas de una de 11 aldeas que habían quedado inundadas por el embalse, mientras crece la alarma por la necesidad de fuentes alternativas de agua para la ciudad de 42 millones de habitantes.

“Hubiera preferido no mudarme. Aquí había muchas oportunidades para ganarse la vida”, comentó Hussen, que sólo usa un nombre, mientras transportaba a personas a través del embalse en retroceso.

Esto es sólo el comienzo, afirmó Erma Yulihastin, del Centro de Investigación sobre Clima y Atmósfera de Indonesia, quien advirtió que El Niño apenas ha iniciado su “superfase”.