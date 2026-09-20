El Niño amenaza California con un invierno extremo tras un verano de temperaturas récord

LOS ÁNGELES.- El fenómeno El Niño amenaza con llevar a California a un invierno de intensas lluvias mientras deja atrás uno de los veranos más calurosos de su historia, según expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Tras registrar el agosto más caluroso de la historia, con temperaturas que han llegado a superar los 40 grados en zonas como Los Ángeles, California afronta con la llegada del otoño un cambio de escenario marcado por el fortalecimiento de El Niño, que podría intensificarse en los próximos meses hasta potenciar un invierno con lluvias y nevadas muy por encima de lo normal.

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Este fenómeno meteorológico ocurre con intervalos de entre dos y siete años, consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que modifica los patrones climáticos, provocando sequías en zonas más bien húmedas y lluvias torrenciales en otras áridas.

El actual escenario apunta a un otoño “fuertemente influenciado por las tendencias” de calentamiento, por lo que se esperan “temperaturas superiores a lo normal en gran parte del país”, explica a EFE el meteorólogo principal del Centro de Predicción Climática de la NOAA, Scott Handel.

A un octubre con cantidades de lluvias poco comunes en el país, le seguirá un invierno en el que los efectos de este fenómeno podrían volverse “mucho más pronunciados, con precipitaciones superiores a lo normal en gran parte de las costas oeste y este, el sur de Estados Unidos y hacia el norte hasta las Grandes Llanuras centrales”, añade el experto.

Tanto el norte como en el sur del Estado Dorado enfrentan un mayor riesgo de precipitaciones intensas este invierno, aunque los expertos advierten que todavía es pronto para determinar con precisión qué zonas recibirán las lluvias más abundantes.