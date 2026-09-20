Alerta SMN por formación de posible ciclón en Jalisco, Colima y Michoacán; provocará lluvias intensas

Este día, domingo 20 de septiembre, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de dichos estados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Según la alerta, la zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán mantiene 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días. Se localiza aproximadamente a 485 kilómetros (km) al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza hacia el norte. Se prevé que evolucione a ciclón tropical en el transcurso del domingo.

Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, canales de baja presión, la onda tropical número 40 sobre el sureste del país y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noroeste, centro y sureste de la República Mexicana, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur y Sonora (noroeste y sur).

TORMENTAS TROPICALES EN MÉXICO Actualmente, en las inmediaciones de México, se generan dos tormentas tropicales en el océano Pacífico y Atlántico: 1.- La formación de la tormenta tropical Odalys mantiene su centro a dos mil 005 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h. Debido a su distancia y trayectoria no afecta al territorio mexicano.

2.- Por otro lado, se ha formado la tormenta tropical Fray, a partir de la depresión tropical Seis, en el océano Atlántico; su centro se localiza a 730 km al suroeste de Las Azores y a cinco mil 420 km al este-noreste de Cancún, Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h. Debido a su distancia y trayectoria no afecta al territorio mexicano.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día poco nuboso con precipitación de 1 litro por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al norte y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 19 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 16 °C. Ramos Arizpe se espera un día medio nublado sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al norte y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 19 km/h. La temperatura máxima será de 30 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Torreón tendrá un día poco nublado con precipitación de 2 litros por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al norte y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 18 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 34 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. En Monclova se espera un día cielo nublado con precipitación de 1 litro por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al norte y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 43 km/h. La temperatura máxima será de 36 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. Piedras Negras disfrutará de un día medio nublado con precipitación de 1 litro por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 10 a 15 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 22 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 39 °C, mientras que la mínima será de 24 °C. LLUVIA Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste y sur), Chiapas (costa, centro y sur), Campeche (norte y centro) y Yucatán (centro y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (oeste, suroeste y centro), Colima, Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (centro, este y sur), Puebla (sur y sureste), Veracruz (centro), Tabasco (sur) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Durango (norte y oeste), Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (norte y costa) y Estado de México (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Tamaulipas.

TEMPERATURA Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur y Sonora (noroeste y sur). Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (norte), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos, Veracruz y Tabasco. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

¿QUÉ ES EL MONZÓN MEXICANO? El Monzón de Mexicano es un fenómeno que se caracteriza por generar lluvias intensas, aunque no continuas, en regiones del noroeste de México, principalmente en las montañas de la Sierra Madre Occidental y sus alrededores. Entre los seis monzones anuales, uno de ellos es el de América del Norte también conocido como monzón mexicano. El fenómeno generalmente golpea a nuestro país y el suroeste de Estados Unidos durante el verano, lo que genera lluvias nutritivas para la agricultura junto con amenazas de inundaciones repentinas y vientos violentos. En este tiempo de transición entre estaciones existe un cambio en la dirección de los vientos, lo cual hace que vientos intensos provenientes del sur arrastren humedad del Golfo de California y el Océano Pacífico hacia el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. El vocablo monzón se deriva de la palabra árabe mausim, que significa estación; por lo tanto, este fenómeno se refiere al cambio estacional en la dirección de los vientos entre el continente y el océano. Los monzones tienen un papel significativo en la modulación del clima global, ya que cuando ocurren fuertes precipitaciones monzónicas en una región, en la opuesta se presentan sequías; asimismo, las variaciones estacionales del viento provocan un cambio drástico en los patrones generales de precipitación y temperatura. A nivel mundial, se han identificado regiones donde se presentan circulaciones monzónicas: el suroeste de Asia y el Océano Índico; Australia y la Polinesia; África noroccidental y el Atlántico oriental, así como en la zona que comprende, además del noroeste de México, al occidente y suroeste de Estados Unidos de América. Cada año, entre finales de junio y principios julio, inicia el Monzón Mexicano, y puede extenderse hasta septiembre. Es generado por los vientos cálidos y húmedos que provienen del Océano Pacífico y el Golfo de California, los cuales convergen sobre el noroeste del territorio nacional. De acuerdo con el SMN, es un patrón de circulación atmosférica que se caracteriza por el cambio en la dirección de los vientos y el incremento en las precipitaciones en entidades del norte y noroeste del México: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Las características del fenómeno no son las mismas en todo el mundo, ya varían en función de las condiciones geográficas, tales como la distribución de tierra y agua, así como la latitud.

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Durante la temporada de lluvias, es importante tomar ciertas precauciones para mantenerse seguro y proteger su propiedad. Aquí tienes algunas recomendaciones: Mantente informado: Sigue los informes meteorológicos y las alertas locales para estar al tanto de las condiciones climáticas y posibles inundaciones en tu área. Prepara tu hogar: Limpia los desagües y canaletas para evitar el bloqueo de agua y asegúrate de que los techos estén en buen estado para prevenir filtraciones. Si vives en una zona propensa a inundaciones, considera elevar tus muebles y equipos electrónicos en caso de que el agua entre en tu casa. Evita áreas inundadas: No intentes cruzar calles o áreas inundadas, ya que el agua puede ser más profunda de lo que parece y podrías quedar atrapado o arrastrado por la corriente. Si es posible, quédate en casa hasta que las inundaciones disminuyan. Conduce con precaución: Si necesitas conducir durante lluvias intensas, reduce la velocidad, mantén una distancia segura con otros vehículos y evita áreas propensas a inundaciones. Presta atención a las advertencias de cierre de carreteras y sigue las indicaciones de las autoridades. Prepárate para cortes de energía: Las tormentas eléctricas pueden ocasionar cortes de energía. Ten a mano linternas, velas y pilas adicionales. Carga tus dispositivos electrónicos con anticipación y considera tener un generador de respaldo si es posible. Evita zonas propensas a deslizamientos de tierra: Si vives en áreas montañosas o con pendientes pronunciadas, mantente alerta ante posibles deslizamientos de tierra. Si las autoridades locales emiten una advertencia, evacúa la zona si es necesario. Protege tus documentos importantes: Guarda tus documentos personales importantes en bolsas de plástico resistentes al agua o escanea copias digitales para mantenerlos seguros en caso de inundaciones. Mantén un kit de emergencia: Prepara un kit de suministros básicos de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, botiquín de primeros auxilios y otros elementos esenciales que puedas necesitar en caso de una emergencia. Recuerda seguir las instrucciones de las autoridades locales y priorizar siempre tu seguridad y la de tu familia durante la temporada de lluvias.

¿QUÉ HACER EN CASO DE ALTAS TEMPERATURAS? Ante el intenso calor, se emite las siguientes recomendaciones: - Evitar exponerse entre las 11:00 a las 16:00 horas, ya que durante ese periodo se alcanzan las temperaturas más altas. - Usar ropa de tonos claros y de preferencia manga larga. - Tomar abundantes líquidos, de preferencia agua simple, aun cuando no se tenga sed. - Usar bloqueador solar con FPS mayor a 15. - No realizar actividades bajo el sol. - Evitar realizar ejercicio intenso en las horas más intensas de sol.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.