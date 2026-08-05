El poderoso fenómeno de El Niño podría empujar a 49 millones de personas más a la hambruna, según agencia de la ONU

La agencia de la ONU afirmó en un informe que existía un 81% de probabilidad de que se produjera un fenómeno de El Niño muy intenso, con temperaturas de la superficie del mar en sus niveles más altos desde al menos 1982, lo que podría convertirlo en el fenómeno más fuerte de este tipo desde 1950.

Un potente fenómeno meteorológico de El Niño podría empujar a casi 49 millones de personas más a una situación de inseguridad alimentaria aguda en algunas de las regiones más vulnerables del mundo para finales del próximo año, según informó el Programa Mundial de Alimentos.

El Niño, un calentamiento periódico de la temperatura de la superficie del océano Pacífico, altera los patrones climáticos mundiales y a menudo se asocia con sequías en el sur de África, retrasos en los monzones en partes de Asia y precipitaciones irregulares en otros lugares.

“Se trata de acontecimientos que en el pasado han provocado hambrunas a gran escala”, declaró a la prensa Jean-Martin Bauer, director del Servicio de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutrición del PMA.

Según un análisis de 45 país considerados vulnerables a los efectos adversos de El Niño, el PMA estima que el número de personas que se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda podría aumentar en casi 49 millones, hasta alcanzar un total de 274 millones de personas, lo que supone un incremento del 22% con respecto a la población de referencia que ya experimenta una inseguridad alimentaria de nivel crítico o peor.

Según el informe del PMA, se prevé que Centroamérica y el sur de África se encuentren entre las regiones más afectadas, con un aumento del 83% en el número de personas con inseguridad alimentaria en Centroamérica y de casi el 75% en el sur de África.

El sur de África, así como Sudamérica y el Caribe, podrían ver cómo más de 12 millones de personas adicionales caen en situación de inseguridad alimentaria aguda.

Bauer afirmó que los mercados alimentarios mundiales entraron el período de EL Niño en una posición relativamente sólida tras las buenas cosechas de 2025, pero advirtió que el conflicto en Oriente Medio y las posibles pérdidas de cosechas relacionadas con el clima podrían ejercer una mayor presión al alza sobre los precios.

Si bien los fenómenos de El Nilo anteriores no suelen provocar grandes aumentos en los precios mundiales de los alimentos, la escasez refional y los precios más altos podrían empeorar el acceso a los alimentos para los hogares vulnerables, afirmó.

Los recortes de financiación por parte de los donante estadounidenses y europeos en 2025 también estaban obstaculizando los esfuerzos para monitorear la crisis en desarrollo, y Bauer describió una creciente escasez de datos sobre seguridad alimentaria utilizados para evaluar el impacto de El Niño.

El PMA realizpo alrededor de 1.1 millones de encuestas a hogares en 2024, en comparación con aproximadamente 800.000 en 2025, mientras que la recopilación de datos ha disminuido aún más este año debido a las restricciones de financiación.

“En momentos en que existe un riesgo como el de El Niño, es importante contar con una recopilación de datos de alta frecuencia”, dijo Bauer, advirtiendo que una menor vigilancia podría dificultar la identificación rápida de crisis alimentarias emergentes.

Se requiere actuar con prontitud

El PMA indicó que las previsiones actuales apuntan a déficits de precipitaciones en algunas zonas de África Oriental, el Sahel, Centroamérica y el Caribe, mientras que los riesgos de inundación podrían aumentar en Somalia y las zonas vecinas.

También se prevén impactos significativos en el sur y sureste de Asia, donde los riesgos de sequía, los monzones irregulares y las inundaciones localizadas podrían pertubar la producción agrícola.

La agencia recalcó que las previsiones siguen siendo inciertas y que los impactos variarán según las regiones, pero advirtió que los gobiernos y las agencias de ayuda debían prepararse.

Richard Choularton, director del Servicio de Clima y Resiliencia del PMA, dijo que la agencia ha ampliado los programas de acción anticipatoria en 18 países, llegando a más de 1.3 millones de personas en lo que va del año con dinero en efectivo y otra asistencia para ayudar en caso de condiciones climáticas extremas.