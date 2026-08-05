Sheinbaum mantiene un respaldo mayoritario; encuesta reporta 70% de aprobación ciudadana

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    Sheinbaum mantiene un respaldo mayoritario; encuesta reporta 70% de aprobación ciudadana
    La encuesta sugiere que, pese a la polarización política y al debate constante entre gobierno y oposición, la percepción favorable continúa siendo predominante entre la población consultada. CUARTOSCURO

El estudio refleja que siete de cada diez ciudadanos califican positivamente el trabajo realizado por la mandataria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene un nivel de aprobación del 70% entre la población, de acuerdo con una encuesta elaborada por QM Estudios de Opinión en colaboración con El Heraldo Media Group, cuyos resultados fueron publicados por El Heraldo de México.

El estudio refleja que siete de cada diez ciudadanos califican positivamente el trabajo realizado por la mandataria.

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Según los datos difundidos por El Heraldo de México, el 23% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con el desempeño presidencial, mientras que un 5% señaló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 2% respondió que no sabía o prefirió no contestar.

Respaldo sostenido durante el primer año de gobierno

Los resultados muestran que el nivel de aceptación de Sheinbaum se mantiene como uno de los indicadores políticos más sólidos de su administración. Desde que asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024, la mandataria ha conservado un respaldo ciudadano elevado, impulsado por la continuidad de diversos programas sociales, proyectos de infraestructura y una estrategia enfocada en la estabilidad económica y la inversión pública.

La encuesta sugiere que, pese a la polarización política y al debate constante entre gobierno y oposición, la percepción favorable continúa siendo predominante entre la población consultada.

Economía y agenda internacional

Entre los factores que han marcado la agenda presidencial destacan las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, así como la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con la información publicada por El Heraldo de México, durante el periodo evaluado también se registraron avances en la modernización de acuerdos comerciales con la Unión Europea y una intensa actividad diplomática.

En el ámbito internacional, la administración federal ha reforzado su participación en temas relacionados con innovación tecnológica, inteligencia artificial, cooperación económica y organización de eventos de relevancia mundial, como los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Desafíos por delante

Aunque la aprobación permanece en niveles altos, especialistas coinciden en que el gobierno enfrenta retos importantes en materia de seguridad pública, crecimiento económico, generación de empleo, salud y combate a la corrupción. La evolución de estos temas será determinante para mantener la confianza ciudadana conforme avance el sexenio.

Asimismo, el comportamiento de la economía internacional, la relación con Estados Unidos y el desarrollo de las reformas impulsadas por el Ejecutivo serán factores que podrían influir en la percepción pública durante los próximos meses.

Metodología de la encuesta

De acuerdo con la ficha metodológica publicada por El Heraldo de México, el ejercicio demoscópico fue realizado por QM Estudios de Opinión mediante 800 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad residentes en México.

Levantamiento: del 29 de julio al 1 de agosto de 2026.

Cobertura: nacional.

Método: entrevistas telefónicas con selección aleatoria de números.

Margen de error: ±3.5%.

Nivel de confianza: 95%.

Resultados principales:

70%: Aprueba el trabajo de la presidenta.

23%: Lo desaprueba.

5%: Ni aprueba ni desaprueba.

2%: No sabe o no respondió.

Fuente: Encuesta de QM Estudios de Opinión publicada por El Heraldo de México.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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