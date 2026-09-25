El presidente de Colombia porta un arma durante su visita a Santa Marta

Abelardo de la Espriella portó el arma para visitar el destino turístico, paralizado por un grupo armado tras la muerte de un líder del grupo a manos de las fuerzas del Estado. El nuevo presidente de Colombia, de tendencia de derecha, está adoptando un enfoque agresivo —y muy activo en internet— para llevar a cabo las instrucciones del presidente Donald Trump sobre erradicar a los grupos armados. Con regularidad publica mensajes en los que promueve algún “golpe contundente” contra los grupos criminales de su país. Después de algunas operaciones, su gobierno ha publicado videos de él caminando entre bolsas para cuerpos con supuestos restos de criminales.

Y esta semana, después de que las fuerzas colombianas mataran a un líder de alto rango de un grupo en la costa del Caribe, lo que desató una ola de violencia, De la Espriella hizo una aparición sorpresa en la ciudad afectada con un arma al cinto.

Los militares habían sido desplegados para restaurar el orden en la ciudad de Santa Marta, donde el grupo criminal, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, había incendiado coches, ordenado el cierre de negocios y dicho a la población de alrededor de 600.000 habitantes que cesaran sus actividades diarias hasta el final de la semana, como una demostración de fuerza. Los movimientos de la banda paralizaron al popular destino turístico.

En un video publicado por el gobierno el martes por la noche, el presidente aparece vestido de verde militar, patrullando calles vacías rodeado de guardias armados. Cuando abraza a la gobernadora del estado, se alcanza a ver un arma en una funda en su cadera. La campaña de De la Espriella —y el video en el que porta una pistola— llega mientras el gobierno de Trump militariza el combate a los narcotraficantes en América Latina, y presiona a los líderes regionales para que traten a los grupos como terroristas. En el video, De la Espriella dice: “Los vamos a cazar como las ratas que son” , nombrando a los “narcoterroristas” a los que culpa del bloqueo en Santa Marta.

La zona, con playas de arena blanca y que alberga el popular Parque Nacional Natural Tayrona, ha sido el lugar de frecuentes enfrentamientos entre el grupo armado y una poderosa organización rival, el Clan del Golfo. Los combates han perjudicado al sector turístico, según un informe reciente de Datos y Ubicación de Conflictos Armados, un monitor de conflictos internacional conocido como ACLED. Que el presidente se haya mostrado con el arma en ascendido el debate en toda Colombia. En Santa Marta, algunos elogiaron a De la Espriella por su rápida llegada y el mensaje contundente que mandó al grupo armado al desplegar al ejército. “En los últimos cuatro años la seguridad estuvo barro, mala” , lo que alejó a los turistas, dijo Luis Arévalo, de 37 años, quien alquila carpas a los visitantes. “Se ha visto un cambio, ahora hace un mes, cuando entró el Tigre” , añadió, usando el apodo de De la Espriella.

“Está rugiendo” .

Otros en Santa Marta describieron el video de la visita de De la Espriella como un montaje publicitario. “Todo el mundo dice eso, pura fantochería” , dijo José Ángel Gutiérrez, de 71 años. En su video de altas horas de la noche del martes, De la Espriella dijo que los militares estaban sobre el terreno y que la ciudad estaba en calma. Instruyó a los residentes a volver a su vida normal. Pero, dijo Gutiérrez, la vida estaba lejos de ser normal el jueves. El grupo armado había transmitido que el bloqueo estaba en efecto hasta el viernes por la mañana y la mayoría de la gente estaba cumpliendo, dijo Gutiérrez. "La ciudad está parada completamente. Dos días que no hay economía, todo cerrado, todos los almacenes" . Incluso los vendedores de frutas y arepas habían desaparecido, dijo, y las playas estaban desiertas. (El Departamento de Estado estadounidense emitió una alerta de seguridad para Santa Marta).

“Yo estoy aquí frente al mar”, dijo Gutiérrez. "No hay ni un turista. Parece mentira". Tiziano Breda, analista principal de ACLED, dijo que De la Espriella había provocado una confrontación entre las fuerzas del gobierno y el grupo armado, que es la autoridad de facto en la zona y ha ordenado varios paros armados en el pasado. “Ambos están presionando a los ciudadanos para que acaten sus respectivas reglas” , dijo. “El grupo armado dice que el bloqueo continúa hasta el viernes, y el gobierno está alentando a las tiendas y negocios a que abran ya” , dijo, y agregó que esto creaba un riesgo real de represalias para los civiles que confiaban en el Estado y reabrían.

En sus primeras seis semanas en el cargo, De la Espriella ha anunciado las muertes o capturas de más de dos decenas de líderes de grupos armados, arrestos de decenas de miembros de la banda transnacional Tren de Aragua y numerosas extradiciones a Estados Unidos y otros países aliados. Con sus recientes y llamativas medidas, De la Espriella parece estar proyectando ante los votantes, y ante Washington, cuán comprometido está en acabar con los grupos armados y abordar el crimen, dijo Breda.

Pero también podría estar desviando la atención de conversaciones más serias sobre la primera gran resistencia de los grupos armados a su estrategia de militarización. “Ciertamente está insertando un elemento de distracción” , dijo Breda.

“De cierto modo, está mitigando la posible reacción negativa que podría tener lugar si las cosas no salen bien en Santa Marta”. Sonja Wolf, politóloga y autora de Mano Dura: the Politics of Gang Control in El Salvador, dijo que había paralelismos entre De la Espriella y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ambos son líderes de mano dura que utilizan imágenes transgresoras para generar revuelo —y controlar la narrativa— en torno a sus estrategias de seguridad. Ambos también intentan establecer que son “líderes firmes y decisivos que van a dar forma al destino de la nación”.