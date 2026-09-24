Cofepris autoriza Lenacapavir, la primera profilaxis semestral contra VIH, en México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario al medicamento Lenacapavir, el cual es indicado para la profilaxis preexposición (PrEP) contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) a través de una inyección semestral. De acuerdo con la autoridad sanitaria mexicana, la autorización se emitió como “resultado del análisis de la evidencia de calidad, seguridad y eficacia del producto”. Ahora con esta medida, México se suma a las naciones que cuentan con esta alternativa para la prevención del VIH, entre ellos Brasil, Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea, lo que podría beneficiar a millones de personas para prevenir esta enfermedad. “Cofepris refrenda su compromiso con la protección de la salud pública mediante la evaluación rigurosa de nuevas alternativas de tratamientos para la prevención y atención de enfermedades”, señaló en un comunicado la agencia sanitaria de México.

LOS ANTECEDENTES DEL LENACAPAVIR EN MÉXICO Previamente, en 2023, Cofepris avaló el protocolo de investigación “Estudio de fase 3, doble ciego, multicéntrico, aleatorizado, para evaluar la eficacia y la seguridad del Lenacapavir de acción prolongada administrado por vía subcutánea dos veces al año para la profilaxis previa a la exposición al VIH en hombres cisgénero, mujeres transgénero, hombres transgénero y personas de género no binario de ≥16 años de edad que tienen relaciones sexuales con parejas de sexo masculino y están en riesgo de infección por VIH”. Desde 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere la administración inyectable de lenacapavir, dos veces al año, como opción adicional de profilaxis previa a la exposición frente a la infección por el VIH.

Según el organismo internacional, se trata de una importante recomendación normativa que podría redefinir la acción mundial frente a esta infección. “Gracias a que se inyecta solo dos veces al año, puede ser un gran avance para proteger a las personas expuestas al riesgo de infectarse por el VIH, sobre todo si tienen dificultades para seguir un tratamiento diario, están estigmatizadas o carecen de acceso a servicios de salud”, indicó la OMS en sus directrices de ese año.

¿QUÉ ES EL LENACAPAVIR? La OMS señala al medicamento como una opción adicional de profilaxis previa a la exposición frente a la infección por el VIH, momento que se trató de una recomendación normativa para redefinir la acción mundial frente a la infección. Sumándose a otras opciones como los comprimidos orales que se toman a diario, el cabotegravir inyectable y el anillo vaginal con dapivirina, como parte del conjunto de recursos cada vez más amplio. MÉXICO VA POR ERRADICAR VIH RUMBO A 2030 El Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en junio de 2026 una estrategia médica focalizada en eliminar el VIH como problema de salud pública hacia 2030, a través de la detección oportuna, el tratamiento universal y la prevención. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, destacó que gracias a los avances científicos y al acceso a medicamentos, las personas que viven con VIH pueden tener una expectativa y calidad de vida prácticamente normales.

En la “Mañanera del Pueblo” del 30 de junio de 2026, el funcionario explicó que actualmente se estima que alrededor de 460 mil personas viven con VIH en México. De ellas, cerca del 70% conoce su diagnóstico y, entre quienes reciben atención, el 95% se encuentra en tratamiento y con control viral.

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