Monte de Piedad: ¿cómo comprar joyas y relojes en remate por internet?

Nacional Monte de Piedad cuenta con una tienda en línea en la que ofrece distintos artículos, principalmente joyería y relojes. El catálogo incluye categorías como aretes, collares, anillos, brazaletes, pulseras y relojes.

Entre los productos publicados pueden encontrarse piezas de oro de diferentes kilatajes, así como relojes de marcas reconocidas. Los precios dependen de las características y condiciones de cada artículo.

Sin embargo, actualmente la plataforma oficial muestra un aviso de suspensión temporal del servicio, por lo que por ahora no es posible completar normalmente una compra desde la tienda. La institución señala que trabaja para reanudar la venta en línea.

Cuando el servicio esté disponible, el procedimiento consiste en ingresar al catálogo, elegir el producto y revisar sus fotografías, descripción y precio. Posteriormente, se agrega al carrito y se continúa con el proceso de pago y envío indicado por la plataforma.

¿QUÉ JOYAS Y RELOJES VENDE MONTE DE PIEDAD?

La oferta puede cambiar de acuerdo con la disponibilidad. Actualmente, el catálogo muestra anillos, cadenas, collares, aretes, brazaletes, pulseras y relojes.

También aparecen piezas de oro de 10, 14 y 18 kilates, además de relojes de firmas como Rolex, Cartier, Omega, Hublot y Gerald Genta, entre otras.

Por ello, antes de adquirir cualquier artículo es recomendable revisar cuidadosamente la descripción, material, kilataje, marca, modelo y precio.