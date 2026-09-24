Monte de Piedad: ¿cómo comprar joyas y relojes en remate por internet?
La Tienda Monte de Piedad permite consultar en línea piezas de joyería y relojes que pueden adquirirse a través de su plataforma.
Nacional Monte de Piedad cuenta con una tienda en línea en la que ofrece distintos artículos, principalmente joyería y relojes. El catálogo incluye categorías como aretes, collares, anillos, brazaletes, pulseras y relojes.
Entre los productos publicados pueden encontrarse piezas de oro de diferentes kilatajes, así como relojes de marcas reconocidas. Los precios dependen de las características y condiciones de cada artículo.
Sin embargo, actualmente la plataforma oficial muestra un aviso de suspensión temporal del servicio, por lo que por ahora no es posible completar normalmente una compra desde la tienda. La institución señala que trabaja para reanudar la venta en línea.
Cuando el servicio esté disponible, el procedimiento consiste en ingresar al catálogo, elegir el producto y revisar sus fotografías, descripción y precio. Posteriormente, se agrega al carrito y se continúa con el proceso de pago y envío indicado por la plataforma.
¿QUÉ JOYAS Y RELOJES VENDE MONTE DE PIEDAD?
La oferta puede cambiar de acuerdo con la disponibilidad. Actualmente, el catálogo muestra anillos, cadenas, collares, aretes, brazaletes, pulseras y relojes.
También aparecen piezas de oro de 10, 14 y 18 kilates, además de relojes de firmas como Rolex, Cartier, Omega, Hublot y Gerald Genta, entre otras.
Por ello, antes de adquirir cualquier artículo es recomendable revisar cuidadosamente la descripción, material, kilataje, marca, modelo y precio.
¿LOS REMATES DEL MONTE DE PIEDAD SON MÁS BARATOS?
El precio de cada pieza depende de sus características y de la oferta disponible en la tienda. Por esta razón, no todos los artículos necesariamente representan el mismo nivel de ahorro frente a otras opciones del mercado.
Una comparación de precios puede ayudar a determinar si una pieza resulta conveniente. También es importante considerar los gastos y condiciones relacionados con la compra.
La institución cuenta además con promociones específicas para sus clientes, por lo que las condiciones pueden cambiar durante el año.
¿POR QUÉ EL MONTE DE PIEDAD VENDE ESTAS PRENDAS?
El empeño funciona mediante un préstamo respaldado por una prenda. Cuando el cliente no recupera el artículo dentro de los plazos establecidos en su contrato, la pieza puede pasar a una etapa de comercialización.
La venta permite recuperar los recursos relacionados con el préstamo otorgado originalmente.
No obstante, debido a la huelga que mantiene suspendidas las actividades de las sucursales desde octubre de 2025, Nacional Monte de Piedad ha modificado las fechas de comercialización de determinadas prendas.
¿DÓNDE CONSULTAR LAS FECHAS DE REMATE?
Las personas que tienen un artículo empeñado deben revisar la fecha de comercialización correspondiente a su contrato, ya que las extensiones anunciadas no necesariamente aplican de la misma manera a todos los empeños.
Nacional Monte de Piedad mantiene un calendario actualizado para consultar las nuevas fechas de pago y comercialización. Para los contratos afectados, la institución también dispone de canales de atención y medios digitales para realizar determinados pagos.
Por ello, quienes estén interesados en comprar una joya o reloj deben consultar directamente los canales oficiales de Nacional Monte de Piedad y verificar cuándo se reanude el servicio de su tienda en línea.