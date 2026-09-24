Paredes y Aranda hacen historia para el beisbol mexicano en Grandes Ligas

La hazaña adquiere mayor dimensión cuando se revisan los antecedentes. Paredes ya había alcanzado esta combinación en 2023 , cuando terminó aquella campaña con 31 jonrones y 98 carreras producidas , números que establecieron entonces una de las mejores temporadas ofensivas de un jugador mexicano.

La coincidencia resulta todavía más llamativa porque ambos tienen exactamente 22 cuadrangulares , mientras que Aranda lleva una pequeña ventaja en carreras producidas. Así, además de escribir una página histórica para México, los dos mantienen una particular batalla estadística en el cierre del calendario.

Con la temporada regular entrando en su última semana, Paredes suma 22 jonrones y 90 carreras impulsadas con los Astros de Houston , mientras que Aranda también tiene 22 vuelacercas, pero ya acumula 92 producidas con los Rays de Tampa Bay .

El beisbol mexicano tiene motivos para presumir, y esta vez el festejo viene por partida doble. Isaac Paredes y Jonathan Aranda consiguieron en 2026 una hazaña que ningún par de jugadores mexicanos había logrado en una misma temporada de Grandes Ligas: superar simultáneamente los 20 cuadrangulares y las 90 carreras producidas.

Ahora, el que se incorpora al grupo es Jonathan Aranda , quien está viviendo la campaña de mayor producción de su carrera. El tijuanense llegó a 22 cuadrangulares y 92 impulsadas , superando ampliamente sus mejores registros anteriores de 14 jonrones y 59 producidas, conseguidos en 2025.

Para Aranda hay además un dato especial: es la primera vez en sus cinco temporadas en MLB que alcanza los 20 cuadrangulares . El salto ofensivo ha sido notable después de que en 2025 bateara .316 con 14 vuelacercas y 59 carreras producidas.

Para Paredes, en cambio, esta no es una zona desconocida. El sonorense explotó ofensivamente en 2023 con Tampa Bay y registró 31 jonrones y 98 carreras producidas , además de establecer marcas personales en hits, dobles, porcentaje de bateo y OPS.

Su llegada a Houston le permitió mantener buena parte de esa producción. En 2026, Paredes se ha convertido nuevamente en uno de los principales generadores de carreras de su alineación y alcanzó las 90 impulsadas el 19 de septiembre , durante la serie contra Atlanta.

El tercera base de los Astros también mantiene una considerable capacidad para producir batazos de poder. Sus 22 jonrones de 2026 ya representan su segunda mayor cifra en una temporada, solamente por detrás de los 31 que conectó hace tres años.

ARANDA DIO EL SALTO

Si alguien ha dado un paso adelante este año es Aranda. El jugador nacido en Tijuana, Baja California, se convirtió en una pieza importante de la ofensiva de Tampa Bay y ha respondido con la que ya es, estadísticamente, la campaña más productiva de su carrera.

El jonrón número 22 llegó el 19 de septiembre ante los Medias Rojas de Boston, en un triunfo de Tampa Bay por 2-1. Ese batazo permitió que Aranda igualara su mejor registro de cuadrangulares en una temporada y, al mismo tiempo, consolidara su llegada a las 90 producidas.

Su producción ha sido parte de una temporada histórica para los Rays, que aseguraron el título de la División Este de la Liga Americana. Aranda ha aparecido en buena parte de los partidos del club y se ha establecido como uno de los bates mexicanos más productivos de la campaña.

EL BEISBOL MEXICANO SUBE LA APUESTA

Lo conseguido por Paredes y Aranda no significa que sean los primeros mexicanos en alcanzar individualmente esas cifras. Paredes ya lo había hecho en 2023 y Vinny Castilla protagonizó numerosas temporadas de gran producción ofensiva durante su carrera.

Lo verdaderamente particular de 2026 es que dos jugadores nacidos en México alcanzaron esa combinación de 20 o más jonrones y 90 o más carreras producidas en la misma campaña. Es un dato que refleja el peso que los bateadores mexicanos han adquirido en las Grandes Ligas.

Y todavía queda espacio para que la cifra crezca. Paredes y Aranda tienen partidos por disputar antes de que termine la temporada regular, por lo que los 22 cuadrangulares que comparten actualmente podrían dejar de ser su número definitivo.

Paredes, además, tiene la posibilidad de acercarse nuevamente a las cifras que consiguió en 2023, mientras que Aranda busca cerrar el que ya es el mejor año ofensivo de su carrera con una cosecha todavía mayor.

El dato tiene una lectura que va más allá de una simple estadística. Paredes y Aranda representan dos caminos diferentes hacia el éxito en MLB: uno ya consolidado como bateador de poder y otro que finalmente encontró la regularidad necesaria para explotar ofensivamente.

Y mientras los Astros y los Rays afrontan la recta final de la campaña, los dos mexicanos tienen todavía una última oportunidad de seguir haciendo ruido con el bat.

Dos mexicanos, 44 cuadrangulares entre ambos y más de 180 carreras producidas. La temporada 2026 ya dejó una marca inédita para el beisbol nacional y, si sus bates siguen calientes, Paredes y Aranda todavía pueden ponerle unos cuantos números más a una historia que comenzó como competencia... y terminó convirtiéndose en un capítulo histórico para México.