VIDEO | Conductor de ambulancia del IMSS, presuntamente ebrio, deja un lesionado en CDMX

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    VIDEO | Conductor de ambulancia del IMSS, presuntamente ebrio, deja un lesionado en CDMX
    El conductor de una ambulancia del IMSS en presunto estado de ebriedad chocó varios vehículos y atropelló a un joven en calles de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. CAPTURA DE PANTALLA

IMSS informó que el conductor ya fue separado de sus funciones; la persona atropellada tiene una probable fractura de fémur derecho

El conductor de una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) chocó varios vehículos y atropelló a un joven en calles de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, por lo que fue detenido por policías capitalinos; presuntamente conducía en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió en inmediaciones de las colonias Tlatilco y Nueva Santa María; de acuerdo con los primeros reportes, la ambulancia habría chocado inicialmente contra al menos nueve automóviles y posteriormente arrolló a un joven.

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La persona atropellada tiene una probable fractura de fémur derecho, por lo que fue trasladado al Hospital para recibir atención médica especializada, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En total, nueve vehículos estuvieron involucrados en los hechos, entre ellos cuatro automóviles que fueron impactados durante el trayecto de la ambulancia.

Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) acudieron al lugar y detuvieron al operador de la ambulancia, identificado como Alberto ‘N’.

De manera preliminar se señaló que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Esta condición deberá ser determinada mediante las pruebas correspondientes.

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ACCIDENTE SE VUELVE VIRAL EN REDES

En un video que circula en redes sociales, se observa al conductor estar cerca de la ambulancia y tambalearse; por momentos pierde el equilibrio para se recarga en el vehículo.

El hombre que grabó otro video se baja de su motocicleta y se acerca a la ventana del chofer para decirle: “apágala, estás mal, estás ebrio”, a lo que el conductor responde con un “no”, mientras continuaba acelerando el vehículo de emergencia ya atascado.

Después, el conductor desciende con dificultad del vehículo, aunque empieza a tratar de sustraer algo de la unidad, pero en ese momento termina el video.

La ambulancia del IMSS fue asegurada, mientras que las autoridades realizaron las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

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CONDUCTOR FUE SEPARADO DEL CARGO: IMSS

Mediante un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la persona que resultó lesionada ya se encuentra recibiendo atención médica. También informó que la persona recibe acompañamiento por parte del instituto y darán seguimiento a los daños materiales causados por su ahora extrabajador.

Además, el trabajador -cuya identidad fue oculta- que conducía la ambulancia que atropelló a una persona y chocó a al menos nueve vehículos particulares ya fue separado de sus funciones y se encuentra a disposición del Ministerio Público para poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

“El IMSS colabora plenamente con la autoridad”, indicó en su comunicado.

Finalmente añadió que la institución dará seguimiento a los daños materiales y a los procedimientos de indemnización que procedan conforme a la normatividad aplicable.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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