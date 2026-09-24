¡Ya son marido y mujer! Dove Cameron y Damiano David celebran su boda en la Toscana

Como un cuento de hadas de Disney, Dove Cameron y Damiano David dieron paso a un nuevo episodio como pareja y ya son marido y mujer. La actriz de ‘Descendientes’ y el exintegrante de Måneskin se casaron este jueves en Italia.

La celebración se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Montalcino, un antiguo recinto gótico construido a finales del siglo XIII. La pareja llegó al lugar a bordo de un automóvil clásico blanco y frente a decenas de cámaras y periodistas que ya los esperaban.

Fue un evento íntimo al que asistieron familiares y amigos cercanos y, aunque intentaron mantenerlo más discreto, al final la pareja salió a mostrar su amor a la prensa. Damiano fue el primero en bajar del coche y posteriormente le abrió la puerta a su amada, quien sostenía un ramo de alcatraces unidos con un delicado encaje.