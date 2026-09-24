¡Ya son marido y mujer! Dove Cameron y Damiano David celebran su boda en la Toscana

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    ¡Ya son marido y mujer! Dove Cameron y Damiano David celebran su boda en la Toscana
    Fiesta. La pareja eligió el blanco para su boda y recibió los aplausos de los seguidores que esperaron su salida del recinto. FOTO: X@MTVLA

La actriz y el cantante se dieron el ‘sí’ en una ceremonia civil en Montalcino, Italia, rodeados de familiares y amigos

Como un cuento de hadas de Disney, Dove Cameron y Damiano David dieron paso a un nuevo episodio como pareja y ya son marido y mujer. La actriz de ‘Descendientes’ y el exintegrante de Måneskin se casaron este jueves en Italia.

La celebración se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Montalcino, un antiguo recinto gótico construido a finales del siglo XIII. La pareja llegó al lugar a bordo de un automóvil clásico blanco y frente a decenas de cámaras y periodistas que ya los esperaban.

Fue un evento íntimo al que asistieron familiares y amigos cercanos y, aunque intentaron mantenerlo más discreto, al final la pareja salió a mostrar su amor a la prensa. Damiano fue el primero en bajar del coche y posteriormente le abrió la puerta a su amada, quien sostenía un ramo de alcatraces unidos con un delicado encaje.

DETALLES DE LA BODA

Ambos eligieron vestir completamente de blanco para este importante momento. Él portó un traje claro, camisa color crema y una estola de seda en el cuello, mientras que Dove se alejó del tradicional vestido. En su lugar, optó por un conjunto de dos piezas que completó con una camisa transparente, corbata y un cinturón.

De acuerdo con la prensa italiana, el enlace fue encabezado por el alcalde de Montalcino, Silvio Franceschelli, y sólo estuvieron presentes los familiares y amigos más cercanos.

A su salida del recinto, los recién casados fueron recibidos con aplausos y gritos de los seguidores que se reunieron en los alrededores. La pareja incluso se dio un beso frente a las cámaras. La fiesta continuó en Castiglion del Bosco, un impresionante hotel con viñedo, lago y extensos campos.

EL FLECHAZO

Los ahora recién casados contrajeron matrimonio tras casi tres años de relación. Dove Cameron y Damiano David se conocieron en 2023 y meses más tarde hicieron pública su relación. Ambos se conocieron en los MTV Video Music Awards de ese año y confirmaron públicamente su romance en febrero de 2024.

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El compromiso llegó en enero de 2026 y fue la propia Cameron quien compartió detalles sobre la propuesta, que ocurrió en la casa que ambos comparten. La pareja ha hablado de la importancia de compartir una vida cotidiana alejada del glamour de sus respectivas carreras. (Con información de El Universal y Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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