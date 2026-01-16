El Primer Ministro de Canadá elogia la asociación estratégica con China

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, elogió una “nueva asociación estratégica” con China durante sus conversaciones en Pekín con el presidente Xi Jinping, la primera visita de un líder canadiense en ocho años.

Al dirigirse a Xi en el Gran Salón del Pueblo, Carney dijo: “Juntos podemos aprovechar lo mejor de esta relación en el pasado para crear una nueva adaptada a las nuevas realidades globales”.

Carney anunció que Canadá y China habían alcanzado un acuerdo comercial preliminar destinado a reducir los aranceles, incluido el compromiso de importar 49.000 vehículos eléctricos de China con tasas arancelarias preferenciales.

El compromiso y la cooperación formarán “la base de nuestra nueva asociación estratégica”, dijo Carney, añadiendo que la agricultura, la energía y las finanzas ofrecen oportunidades para el progreso más inmediato.

Canadá y China habían estado enfrascados en años de disputas diplomáticas después de los arrestos en represalia de ciudadanos de cada uno de ellos y una serie de disputas comerciales de ojo por ojo.

Pero Carney ha buscado restablecer los lazos como parte de un esfuerzo más amplio para reducir la dependencia de Canadá de Estados Unidos, su principal socio económico, después de que el presidente Donald Trump aumentara drásticamente los aranceles a los productos canadienses.

La visita de Estado de Carney, resultado de cuidadosos cálculos diplomáticos, subraya la tensión de la guerra comercial de Canadá con Estados Unidos y la urgente necesidad de expandir las exportaciones para compensar la creciente presión económica de su vecino y mayor socio comercial.

Durante la visita, ambas partes firmaron un acuerdo para cooperar en materia de energía limpia y combustibles fósiles, reabriendo las conversaciones a nivel ministerial que, según se informa, habían estado congeladas durante casi una década.

El acuerdo abre la puerta a que Canadá importe más tecnología de energía limpia de China y aumenta la posibilidad de un aumento de las exportaciones canadienses de combustibles fósiles al mercado chino, como parte del esfuerzo de Carney por duplicar las exportaciones fuera de Estados Unidos. En 2024, solo el 2% del petróleo crudo de Canadá se exportó a China.

Se firmaron acuerdos adicionales en materia forestal, cultural y turística.

Al dar la bienvenida a Carney, Xi dijo que las relaciones entre China y Canadá habían llegado a un punto de inflexión en su reunión anterior en el marco de la cumbre de la APEC en octubre de 2025.

“Se puede decir que nuestra reunión del año pasado abrió un nuevo capítulo en el camino hacia la mejora de las relaciones entre China y Canadá”, dijo Xi al primer ministro canadiense.

Agregó que “el desarrollo sano y estable de las relaciones entre China y Canadá sirve a los intereses comunes de nuestros dos países”, y que estaba “complacido” de ver esfuerzos en los últimos meses para restablecer la cooperación.

Las relaciones entre Beijing y Ottawa se deterioraron en 2018 después del arresto por parte de Canadá de Meng Wanzhou , directora financiera de Huawei, en virtud de una orden judicial estadounidense, lo que provocó la detención en represalia por parte de China de dos canadienses acusados de espionaje.

En los años siguientes, ambos países se impusieron aranceles a sus exportaciones, mientras que China también fue acusada de interferir en las elecciones de Canadá.

Carney ha buscado un giro estratégico y Pekín ha mostrado su voluntad de volver a poner las relaciones en “el camino correcto”.

El primer ministro canadiense, que el jueves se reunió con el primer ministro chino, Li Qiang, también tiene previsto mantener conversaciones con líderes empresariales para discutir sobre comercio.

Canadá, tradicionalmente un fiel aliado de Estados Unidos, se ha visto especialmente afectado por los elevados aranceles impuestos por Trump al acero, el aluminio, los vehículos y la madera. En octubre, Carney afirmó que Canadá debería duplicar sus exportaciones no estadounidenses para 2035 para reducir su dependencia de Estados Unidos.

Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, su mayor mercado, comprando alrededor del 75 % de los productos canadienses en 2024, según estadísticas gubernamentales. Si bien Ottawa ha destacado que China es el segundo mercado más grande de Canadá, este se encuentra muy por detrás, comprando menos del 4 % de las exportaciones canadienses en 2024.

Funcionarios de Canadá y China han estado en conversaciones para reducir los aranceles e impulsar el comercio bilateral, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo.