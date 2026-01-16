Darle a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz es ‘absurdo’, afirman políticos noruegos

Los líderes políticos de Noruega han condenado la “absurda” decisión de la líder opositora venezolana María Corina Machado de entregar su medalla del premio Nobel de la Paz a Donald Trump, acusando al presidente estadounidense de ser un “clásico presumido” que se atribuye el mérito del trabajo de otros.

La Premio Nobel entregó su medalla a Trump en la Casa Blanca el jueves “en reconocimiento a su singular compromiso con nuestra libertad”.

Varias horas después, Trump escribió en Truth Social que Machado “me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo”.

El Centro Nobel de la Paz declaró en redes sociales que “una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de un Premio Nobel de la Paz no”. Los organizadores del premio, el Comité Noruego del Nobel y el Instituto Noruego del Nobel, ya habían declarado que el premio “no puede ser revocado, compartido ni transferido” cuando Machado reveló su plan.

Cuando Machado recibió el premio en Oslo el mes pasado tras un dramático viaje secreto desde Venezuela, el comité del Nobel celebró su larga lucha por la democracia contra el “estado brutal y autoritario” de Nicolás Maduro. Desde entonces, Trump ha invadido Venezuela y destituido a Maduro, entregando el poder a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Kirsti Bergstø, líder del partido de la Izquierda Socialista de Noruega y su portavoz de política exterior, declaró: «Esto es, ante todo, absurdo. El premio de la paz no se puede regalar».

Las recientes amenazas de Trump de invadir Groenlandia, afirmó, demuestran por qué no era un merecedor del premio. «Sin duda, Trump afirmará que ya lo ha recibido, pero es intransferible, y sus reiteradas amenazas contra Groenlandia demuestran claramente por qué habría sido una locura otorgarle el premio», declaró Bergstø.

Trygve Slagsvold Vedum, líder del partido de Centro, declaró: «Quienquiera que haya recibido el premio, lo ha recibido. El hecho de que Trump aceptara la medalla dice mucho de él: un típico fanfarrón que busca engalanarse con los honores y el trabajo de otros».

Raymond Johansen, ex alcalde laborista de Oslo y actual secretario general de Ayuda Popular Noruega, dijo que la situación era “increíblemente embarazosa y perjudicial”.

Dijo que las acciones de Machado podrían dañar la reputación del Premio Nobel de la Paz y del Comité Nobel.

“Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo. Su otorgamiento está ahora tan politizado y es tan potencialmente peligroso que fácilmente podría legitimar un desarrollo contrario a la paz”, escribió en Facebook.

No puedo creer que le haya dado el premio a Trump. ¿Qué demonios va a decir el comité del Nobel?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega se negó a hacer comentarios, diciendo que el premio era independiente del gobierno noruego y se refirió en cambio al Comité Noruego del Nobel, que no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Una fotografía compartida por la Casa Blanca mostró al presidente estadounidense con el regalo exhibido en un gran marco dorado junto a un texto que decía: “Presentado como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano en reconocimiento a la acción decisiva y de principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre ”.