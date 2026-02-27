‘No vi ni hice nada malo’: Bill Clinton asegura sobre caso Epstein, tras testificar al Congreso de EU

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se presentó ante un comité del Congreso este viernes para testificar sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, hiciera lo mismo. El interrogatorio se produce en Chappaqua, Nueva York, donde los Clinton tienen su residencia habitual y se celebra a puerta cerrada aunque se espera que los vídeos se hagan públicos pronto. Clinton, quien también es recordado por un escándalo sexual con su personal en la Casa Blanca, afirmó que no sabía nada de los crímenes que éste habría cometido Epstein y que él no hizo nada malo. TE PUEDE INTERESAR: Bill y Hillary Clinton se preparan para otra pelea durante su audiencia en la Cámara de Representantes “No tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestres, hay dos cosas que, al final, importan más que tu interpretación de esas fotos de hace 20 años. Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante aún, lo que no hice”, aseguró Clinton en un comunicado en su cuenta de X. El expresidente se mostró muy contundente: “No vi nada ni hice nada malo”. Aseguró que “como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo”.

Clinton afirmó además que el Epstein ocultó durante mucho tiempo su comportamiento y que “para cuando salió a la luz su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él”. Los congresistas republicanos del comité adelantaron antes de comenzar la declaración que tienen una gran cantidad de preguntas preparadas para el expresidente dado que Hillary Clinton dijo el jueves que no conoció a Epstein y que era su esposo el que podría darles la información que piden. TE PUEDE INTERESAR: Los archivos Epstein revelan el rol de Ghislaine Maxwell en el círculo de Clinton Respecto a las preguntas que los congresistas van a formularles, mostró su compromiso con la verdad al asegurar que “estoy obligado por mi juramento a no especular ni adivinar. Esto no es solo para mi beneficio, sino porque no les sirve de nada que yo haga de detective 24 años después”. “Como estoy bajo juramento, no diré falsamente que espero con interés sus preguntas. Pero estoy dispuesto a responderlas lo mejor que pueda, de acuerdo con los hechos tal como los conozco”, añadió. Antes de defender su inocencia, Clinton tuvo unas palabras para su esposa afeando al comité haberla citado pese a que “ella no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. No recuerda haberlo conocido siquiera. No viajó con él ni visitó ninguna de sus propiedades. Que citaran a 10 personas o a diez mil, incluyéndola a ella, simplemente no estuvo bien”. En su comparecencia, además, apeló a su compromiso con la democracia y se refirió a las víctimas del depredador sexual Epstein, “estoy aquí por las niñas y mujeres cuyas vidas destruyó y que merecen no solo justicia, sino sanación. Han esperado demasiado tiempo para ambas”. TE PUEDE INTERESAR: Bill y Hillary Clinton darán sus testimonios ante el Congreso sobre el Caso Epstein CONGRESO Y LOS ARCHIVOS EPSTEIN Esta es la primera vez que el Congreso fuerza a un expresidente a testificar en una investigación del Legislativo ante la amenaza de declararlo en desacato si los Clinton insistían en negarse a declarar bajo la justificación de que el objetivo era meramente político. De hecho, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el republicano James Comer, aseguró que espera publicar el video de la declaración de Hillary Clinton en la investigación del panel sobre Jeffrey Epstein en 24 horas. Comer añadió que aunque “nadie acusa a nadie de ninguna irregularidad, creo que el pueblo estadounidense tiene muchas preguntas, y estamos comprometidos a obtener respuestas”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No te dejes engañar! es falso un video en el que Trump toca la entrepierna de Clinton, fue manipulado con IA Y se remitió a la docena de veces que Hillary Clinton aseguró en su declaración que “tendrá que preguntárselo a mi esposo, no puedo responder eso”. “Así que ya teníamos una amplia lista de preguntas para él, y ayer aumentó, así que esperamos con interés”, concluyó Comer. Por su parte, la representante republicana Nancy Mace de Carolina del Sur afirmó este viernes a los periodistas que Hillary Clinton había actuado “desquiciadamente” durante su declaración. (Con información de EFE)

