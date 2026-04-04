‘El tiempo se está acabando’... Trump advierte a Irán que les quedan 48 horas para llegar a un acuerdo

A través de su red social Truth, el mandatario lanzó un mensaje que marcó el tono de la jornada : “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que LLEGARA A UN ACUERDO o ABRIERA EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!“.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo episodio de tensión tras el mensaje directo del presidente Donald Trump , quien advirtió que el margen para un acuerdo se está reduciendo rápidamente. En medio de operaciones militares activas y negociaciones sin avances claros, el escenario se vuelve cada vez más incierto.

El mensaje llega en un momento crítico, con enfrentamientos directos, pérdidas militares y un impacto creciente en la estabilidad energética global. La advertencia también coincide con un punto muerto en las negociaciones diplomáticas.

ESCALADA MILITAR Y DERRIBO DE AERONAVES

Los hechos recientes reflejan una intensificación del conflicto. En un solo día, fuerzas iraníes lograron derribar un caza F-15 y un avión de ataque A-10, además de impactar dos helicópteros UH 60 Blackhawk que participaban en operaciones de rescate.

El propio Trump restó impacto al derribo del caza estadounidense al señalar en entrevista: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”. La declaración deja ver el enfoque de su administración ante los enfrentamientos en curso.

En medio de estas operaciones, uno de los pilotos del F-15 fue rescatado con vida, mientras continúa la búsqueda de otro tripulante. En paralelo, el piloto del A-10 logró eyectarse y se encuentra bajo custodia estadounidense en buen estado.

· Dos aviones militares derribados en un día· Helicópteros alcanzados durante rescate· Operaciones bajo máxima reserva

IMPACTO REGIONAL Y BAJAS CONFIRMADAS

El conflicto, que ya lleva casi cinco semanas, ha dejado cifras significativas. Irán reportó más de 2.000 muertos, incluidos altos mandos como el ayatollah Ali Khamenei, Alí Larijani y funcionarios clave de defensa e inteligencia.

Estos acontecimientos forman parte de la operación denominada “Furia Épica”, el operativo conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Teherán. La ofensiva ha marcado un punto de inflexión en la región, especialmente por el nivel de confrontación directa.

Además, el estrecho de Ormuz se mantiene como un punto estratégico. Por esta vía transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, lo que convierte cualquier alteración en un factor de impacto inmediato en los mercados internacionales.