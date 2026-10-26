Trump se juega el control republicano del Senado el 3 de noviembre en diez estados de EU

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    Trump se juega el control republicano del Senado el 3 de noviembre en diez estados de EU
    Fue durante su campaña electoral de 2024, Trump prometió en repetidas ocasiones reducir el precio de la gasolina a menos de 2 dólares por galón. ESPECIAL.

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para lograr el control la Cámara Alta durante los dos últimos años del mandato del mandatario

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se juega mantener el control republicano del Senado, que actualmente ejerce con 53 de los 100 senadores, en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre en las contiendas electorales que se disputan en diez estados del país.

Pese a que las encuestas reflejan una ventaja para los demócratas en la intención de voto que alcanza los diez puntos a nivel nacional, la victoria en el Senado no está asegurada para ellos, ya que los márgenes de los sondeos para cada uno de esos escaños siguen siendo estrechos.

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A menos de dos semanas de la cita con las urnas para renovar 35 escaños de la Cámara Alta (22 actualmente republicanos y 13 demócratas), éstas son las batallas clave en el Senado:

- Carolina del Norte (republicano): aunque hay medios que consideran que los republicanos ya dan por perdido este estado para el Senado, lo cierto es que el candidato republicano Michael Whatley aún tiene opciones de impedir que el exgobernador demócrata Roy Cooper se haga con el escaño.

- Ohio (r): con la polémica sobre los centros de datos convertida en eje de la campaña (muchos ciudadanos se oponen a que los construyan en sus ciudades por el aumento en el coste de la electricidad), las encuestas dan una ligera ventaja para el exsenador demócrata Sherrod Brown sobre el senador republicano Jon Husted.

- Alaska (r): una candidata demócrata con tirón, unos votantes independientes con margen para cruzar líneas partidistas y un malestar económico creciente por el aumento del coste de vida han hecho que los republicanos se vean obligados a defender un escaño que en otras circunstancias parecería mucho más seguro.

La excongresista demócrata Mary Peltola aparece en los sondeos como vencedora sobre el senador republicano Dan Sullivan.

- Maine (r): la veterana senadora republicana Susan Collins, tomó posesión el 3 de enero de 1997, protagoniza una de las contiendas más reñidas de su trayectoria política y es en esta convocatoria electoral de medio mandato la única republicana que busca la reelección en un estado que Trump perdió en 2024.

Collins y su oponente, el demócrata Troy Jackson, expresidente del Senado de Maine, aparecen empatados en las encuestas.

- Texas (r): si hay un ejemplo del empuje demócrata en los comicios legislativos ese es el de Texas, sólido bastión republicano hasta ahora.

Los demócratas no ganan un escaño en el Senado desde 1988, así que si el demócrata James Talarico se impusiera al republicano Ken Paxton se rompería una racha de 38 años de derrotas. Las encuestas arrojan una ligera ventaja para Talarico o un empate entre ambos, pero ninguna da una victoria para Paxton.

- Michigan (d): es clave para que los demócratas alcancen la mayoría en el Senado, ya que si Abdul El-Sayed perdiera, tendrían que ganar al menos cinco escaños que ahora son republicanos.

La carrera entre el demócrata El-Sayed, que sería el primer senador musulmán, y el exrepresentante republicano Mike Rogers, no tiene un claro favorito a menos de dos semanas de la noche electoral.

- Iowa (r): tampoco las encuestas encuentran un vencedor claro en el estado agrícola por antonomasia de Estados Unidos, ya que con el alza de los precios de lo carburantes, el malestar del voto rural amenaza décadas de control republicano.

El demócrata Josh Turek y la republicana Ashley Hinson se enfrentan por le escaño de Iowa.- Kansas (r): el estado que no ha elegido senador demócrata desde 1932, podría hacerlo el próximo 3 de noviembre.

El demócrata Adam Hamilton, pastor de una iglesia metodista, se describe a sí mismo como un “demócrata de mente independiente” y se enfrenta a una ajustada competición, que los sondeos dan como empate, con el senador republicano Roger Marshall.

- New Hampshire (d): el representante demócrata Chris Pappas apunta una cierta ventaja en las encuestas sobre el exsenador republicano John Sununu, en un estado en el que la popularidad de Trump sigue cayendo.

-Georgia (d): aunque Trump ganó en este estado del sur en 2024, los sondeos reflejan que la victoria del demócrata Jon Ossof se consolida frente al representante republicano Mike Collins.

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